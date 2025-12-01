Alerta de la AEMET por el tren de borrascas que está a punto de llegar a España: faltan horas

Faltan horas para el tren de borrascas que está a punto de llegar a España, la alerta de la AEMET se activará en breve. Será mejor que nos preparemos para lo peor en estas fechas en las que todo puede ser posible. Este mes de diciembre va a empezar con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en una dura realidad. Es hora de que tengamos en mente algunas situaciones poco comunes que parece que llegarán en breve.

Las lluvias pueden acabar siendo una realidad, en especial si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en un puente en el que parecerá que todo cambie por momentos. De tal forma que tendremos que empezar a pensar en algunos cambios destacados que pueden acabar de convertirse en una dura realidad. Será el momento de empezar a pensar en determinadas situaciones que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días de transformación en los que todo puede ser posible. Este mes de diciembre comienza de la peor forma posible.

Faltan horas para que llegue un cambio a España

Este fin de semana hemos tenido por delante una serie de situaciones que van cambiando por momentos y que, sin duda alguna, pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Llega un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno con una situación que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de apostar por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no habíamos visto.

Lo más duro del invierno llega antes de tiempo y lo hace de tal forma que deberemos empezar a tener en consideración una serie de novedades que pueden acabar siendo claves. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos próximos días que tenemos por delante.

España se prepara para un cambio que puede aparecer en esta primera semana que tendremos que empezar a ver llegar de una manera que hasta la fecha no sabíamos lo que puede pasar.

La AEMET lanza una alerta ante el tren de borrascas

Llega una alerta ante un tren de borrascas que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Será el momento de ver llegar este giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podría empezar a ser una realidad, en especial en estos días que son la antesala del puente.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «El frente que entraba la noche anterior por el noroeste cruzará la Península dejando cielos nubosos o cubiertos excepto en la vertiente mediterránea y Baleares, donde habrá intervalos nubosos. Al paso del frente se registrarán precipitaciones, en general débiles a moderadas. La entrada de un nuevo frente durante la tarde hará que las precipitaciones sean persistentes en el oeste peninsular y principalmente en litorales del oeste y noroeste gallego, donde pueden ser localmente fuertes y acompañadas por tormentas ocasionales, que pueden originar acumulados significativos. Las precipitaciones serán de nieve en sistemas montañosos de la mitad norte en cotas por encima de 1000-1200 metros. No se descartan también en montañas del sureste por encima de 1600-1800 m. En Canarias, intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas.

Nieblas matinales en el este de Castilla-La Mancha y bancos de niebla y brumas en zonas elevadas al paso del frente. Temperaturas mínimas en ascenso excepto en el litoral mediterráneo y Baleares con pocos cambios. Máximas en ascenso en la meseta norte y ligero en litoral mediterráneo y Baleares; en descenso en el resto, ligero en el oeste de meseta Sur. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste».

Siguiendo con la misma previsión: «Viento del sur y oeste en general, flojos en el noreste y con intervalos de moderado en el resto principalmente en el centro del tercio oriental. Soplará moderado en litorales del norte con intervalos de fuerte; moderado del suroeste rolando a oeste y noroeste en el mar Balear y norte del Mediterráneo; flojos del noroeste y oeste y arreciando en el Golfo de Cádiz. En Alborán flojo al principio tendiendo a poniente moderado con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en interiores del sur y este de Andalucía; no se descartan también en el interior de Valencia y Alicante. Alisio moderado en Canarias, con intervalos de fuerte en zonas expuestas durante la tarde».