Giro de 180º confirmado por la AEMET: el cambio que llega hoy a Andalucía

El cambio que llega hoy a Andalucía puede marcar el inicio del invierno, este giro de 180º confirmado por la AEMET marcará la recta final de este fin de semana. Llega un cambio que puede convertirse en una realidad en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Será el momento de poner sobre la mesa algunos cambios que serán los que nos afectarán de lleno y sobre todo se centrarán en una comunidad en concreto que hasta ahora ha estado al margen en un otoño más que sueve. La recta final de este mes de noviembre no podía ser peor.

Empezamos a ver un cambio de tendencia que puede convertirse en el que marcará de cerca este fin de semana de una manera que no esperaríamos. Tendremos que ver llegar este cambio radical que parece que será una realidad en breve. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna acabaremos obteniendo de una manera muy diferente. Es hora de saber qué es lo que pasará hoy en Andalucía y la manera en la que podremos empezar a ver llegar de forma totalmente diferente a lo que esperaríamos. Llega un cambio de tendencia que veremos en una terrible previsión del tiempo.

El cambio que llega hoy a Andalucía

Una de las comunidades autónomas que más altibajos ha tenido en cuanto a temperaturas se refiere, es Andalucía. Este otoño parece que no termina de llegar y nos lanza directamente hacía una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca en esta recta final del mes de noviembre.

Lo que nos está esperando es un cambio de tendencia que parece que llegará hoy a Andalucía y puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Será el momento de poner sobre la mesa algunos cambios que pueden convertirse en una dura realidad. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega una novedad que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en unos días cargados de actividad y de buenas sensaciones.

La AEMET confirma el giro de 180º

Un giro de 180º llega para darnos algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que habríamos tenido en consideración. Un giro radical que nos ha dado más de una sorpresa inesperada y que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que hasta la fecha desconocíamos.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, que se irán extendiendo de oeste a este durante el día. Probabilidad de chubascos localmente fuertes en el oeste de la comunidad, que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño. A lo largo de la tarde se abrirán claros, quedando en la vertiente atlántica los cielos poco nubosos al final del día. Cota de nieve en torno a 1700-1900 metros. Temperaturas mínimas en descenso en las sierras, donde se esperan heladas débiles, y en ascenso en el resto; máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior, localmente notable en el tercio oriental. Las mínimas de producirán al final del día en la vertiente atlántica. Vientos flojos a moderados de poniente en el litoral mediterráneo, girando a levante al final del día; en el resto, vientos flojos variables, aumentando a entre flojos y moderados de componente norte».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos localmente fuertes en el oeste de la comunidad, que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño. Descenso de las máximas localmente notable».

Para el resto de España la situación también puede complicarse por momentos: «Nevadas en cotas que pueden bajar a los 1000m en la Cordillera Cantábrica y Pirineo. Viento fuerte con rachas muy fuertes en el Ampurdán y Baleares. Chubascos fuertes, posiblemente acompañados de tormentas en el extremo sur de Andalucía, Estrecho, litorales del mar de Alborán y Baleares.»

La previsión del tiempo no trae buenas noticias: «Se prevé que un frente frío cruce la Península moviéndose hacia el Mediterráneo, dejando cielos nubosos o cubiertos, con nubosidad baja en el interior peninsular y más persistente en la Cordillera Cantábrica, laderas norte de los sistemas montañosos y Andalucía oriental. En la vertiente mediterránea se prevén precipitaciones que tenderán a remitir por la tarde, excepto en las islas y zonas del sureste peninsular, así como en el Estrecho y litorales del Mar de Alborán, donde no se descarta que sean ocasionalmente fuertes y con tormenta. En el resto se esperan precipitaciones que irán remitiendo durante la mañana, excepto en el norte peninsular, con probables acumulados significativos en litorales del Cantábrico y Pirineos occidentales. Nevará en las montañas de la mitad norte por encima de 1000-1200 m y en las del sureste por encima de 1600-1800m. En Canarias, intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, calima suave en el este. Nieblas en zonas altas del interior al paso del frente. Temperaturas máximas en descenso en la Península y Baleares excepto en depresiones de las mesetas con ligeros ascensos. Los descensos pueden ser notables en zonas altas en general, mayores en el tercio oriental. Mínimas en ligero o moderado ascenso en general y en ligero descenso en el cuadrante noroeste y Pirineos. En Canarias pocos cambios. Heladas débiles en Castilla y León, montañas del interior y zonas próximas».