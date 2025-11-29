Aviso muy urgente de la AEMET para Canarias por lo que llega en horas: instan a cerrar las ventanas de las casas

Cerrar las ventanas de las casas es algo que deberemos hacer ante este aviso urgente de la AEMET ante lo que llega en horas. Por lo que, habrá llegado el momento que puede acabar siendo esencial en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Esta parte del país puede acabar siendo la que se vea afectada por un importante cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pueden acabar siendo claves.

Las ventanas son las grandes protagonistas por lo que, pese a estar en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado en estos días em los que todo puede ser posible. Es momento de apostar claramente por n cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días de finales de noviembre en los que todo puede acabar siendo una serie de elementos que pueden marcar de lleno este elemento. Nos vamos a enfrentar de lleno en una serie de cambios que pueden llegar hasta uno de los lugares más destacados de estas jornadas.

Instan a cerrar las ventanas de las casas

Las ventanas de las casas son las que sufrirán este aviso que puede cambiarlo todo y sin duda alguna nos llevará a estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca y puede alejarnos totalmente de lo que acabará llegando en estos días de noviembre. Vivimos en todo el país un otoño que llega con mucha fuerza, e incluso se hace notar en el lugar más cálido.

Las islas no son una excepción de estos fenómenos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días en los que el mes de noviembre se despide con algunas novedades destacadas. Es importante estar pendientes de una previsión del tiempo que puede ser esencial en estos días.

Este tiempo puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante.

La AEMET lanza un aviso urgente por lo que llega a las Canarias

Lo que llega a las Canarias puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con ciertas novedades que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Será el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden obligarnos a cerrar las ventanas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «En el norte de las islas montañosas, intervalos nubosos que serán más compactos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, principalmente en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Entrada de polvo en suspensión entre los 500-2000 m, dejando calimas ligeras en altura sobre el archipiélago. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, sin descartar algunas rachas localmente muy fuertes; predominando las brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado del este».

Será mejor cerrar las ventanas, ante la llegada de este polvo que puede cambiarlo todo. Son tiempos de estar muy pendientes de un giro radical en la previsión del tiempo que nos puede afectar a todos. Tal y como nos explican los expertos de la AEMET, para el resto de España la situación no será mucho mejor: » Se prevé la entrada de una masa húmeda atlántica en la Península y el paso de un frente que dejará cielos muy nubosos en la mitad norte peninsular, con precipitaciones desde el principio en Galicia que se irán extendiendo al resto, de forma más débil y ocasional en su parte oriental. Serán persistentes en Galicia y no se descarta localmente fuertes en el oeste. En el resto de la Península y Baleares poco nuboso al principio aumentando a nuboso de nubosidad media y alta, con probables precipitaciones débiles en el norte de la meseta Sur. Se espera en forma de nieve en cotas superiores a 1200-1600m. En Canarias, nuboso en el norte de las islas montañosas con posibles lluvias más probables en La Palma; en el resto poco nuboso o despejado. Nieblas matinales en zonas del interior sur de Galicia y depresiones de la meseta Sur. Nieblas más persistentes en la meseta norte con posible cencellada durante la madrugada. Posibles brumas y nieblas frontales en zonas altas del noroeste peninsular. Posibilidad de calima ligera en Canarias. Temperaturas máximas en ligero ascenso en la fachada mediterránea, Baleares y noroeste peninsular y en ligero descenso en el resto, más acusado en zonas de la meseta Sur y en entornos montañosos de la meseta Norte. Se espera ascensos de las mínimas en Baleares, en la fachada mediterránea y en el noroeste peninsular y ligeros cambios en el resto. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste, meseta Norte y localmente moderadas en los Pirineos».