Grave aviso para Andalucía por el tiempo que llega a partir de hoy: tormentas nunca vistas en estas zonas

Tormentas nunca vistas en estas zonas

Andalucía se prepara para este aviso que afecta estas zonas

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día. Probabilidad de chubascos localmente fuertes y tormentosos en el litoral gaditano. A partir de mediodía tenderá a disminuir la nubosidad desde el extremo occidental, quedando cielos pocos nubosos con intervalos de nubes altas. Cota de nieve entre los 1800 y los 2000 metros. Temperaturas mínimas en ascenso en la vertiente atlántica, más acusado en el valle del Guadalquivir, cambios ligeros en el resto; máximas en descenso en el interior del tercio oriental y en las sierras, donde será localmente notable; sin cambios en el resto. Las mínimas de producirán al final del día, con heladas débiles en las sierras orientales. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente norte. Poniente moderado en el litoral mediterráneo, girando a componente norte y ocasionalmente fuerte por la tarde».

Para el resto de España la situación puede ser incluso peor: «Se prevé que el frente frío cruce la Península moviéndose hacia el Mediterráneo, dejando cielos nubosos o cubiertos, con nubosidad baja en el interior peninsular y más persistente en Andalucía oriental y Pirineos. En la vertiente mediterránea se prevén precipitaciones que tenderán a remitir por la tarde, excepto en las islas y zonas del sureste peninsular, así como en el Estrecho y litorales del Mar de Alborán, donde no se descarta que sean ocasionalmente fuertes y con tormenta. En el resto se esperan precipitaciones que irán remitiendo durante la mañana, excepto en el norte peninsular, con probables acumulados significativos en litorales del Cantábrico y Pirineos occidentales. Nevará en las montañas de la mitad norte por encima de 1000-1200 m y en las del sureste por encima de 1600-1800 m. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Nieblas en zonas altas del interior al paso del frente. Temperaturas máximas en descenso en la Península y Baleares excepto en depresiones del noreste y de la meseta sur con ligeros ascensos o sin cambios. Mínimas en ligero a moderado ascenso en ambas mesetas, valle del Ebro, Andalucía occidental, fachada mediterránea, Melilla e interior de Mallorca y en ligero descenso en el resto. En Canarias ligeros cambios. Heladas débiles en montañas del interior y zonas próximas».