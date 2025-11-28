La AEMET pide a Andalucía que se prepare porque las lluvias llegan éste día: las zonas más afectadas

Las zonas más afectadas en Andalucía por estas lluvias que van a llegar en breve, obligan a activar las alertas de la AEMET. El tiempo se convierte en una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca y pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es hora de apostar claramente por unos cambios que pueden llegar de cerca y que, sin duda alguna, tendremos que poner en práctica. Esta zona de España se encuentra en riesgo extremo ante un cambio en el tiempo.

Estos días de relativa tranquilidad, quedarán afectados por una nueva realidad que nos golpeará de lleno y que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Sin duda alguna, tendremos que ver llegar una situación del todo inesperada en estos días en los que las lluvias pueden convertirse en un auténtico riesgo. Habrá llegado ese día en el que tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Las zonas más afectadas por estas lluvias obligan a activar las alertas de la AEMET en Andalucía.

Las lluvias llegan a Andalucía en este día

Será mejor que nos preparemos si vivimos en el sur, la situación puede acabar siendo mucho peor de la que esperaríamos. En especial, si tenemos en cuenta lo que está por llegar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos tan cerca, en especial un día de temporada que nos estará golpeando por momentos.

Este otoño ha sido bastante suave en gran parte de Andalucía, pero cuidado, lo que está por llegar puede ser un cambio que será el que nos marcará muy de cerca y puede acabar siendo lo que nos afectará en unos días en los que la situación puede cambiar por momentos.

Esta comunidad, que tiene la suerte de tener temperaturas que se pueden mantener durante estos días un poco más altas de lo habitual, van a sufrir las consecuencias de un importante cambio. Puede que tengamos que empezar a ver llegar algunos detalles que serán esenciales que tengamos en cuenta.

La AEMET lanza una alerta ante un fenómeno que puede cambiarlo todo y sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Un cambio de tendencia que, acabará siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

La AEMET activa las alertas en estas zonas de Andalucía

Andalucía se prepara para la llegada de unas lluvias intensas que activarán las alertas en estas partes del país. Un cambio brusco en el tiempo, si tenemos en consideración que estaremos ante una situación del todo inesperada, en unos días en los que la estabilidad puede desaparecer por momentos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos muy nubosos, con nubes bajas y probables precipitaciones débiles; tendiendo a disminuir la nubosidad de oeste a este a lo largo de la tarde. Cota de nieve en torno a los 2000 metros, bajando hasta los 1500 al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso en la vertiente atlántica, con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso en el interior del tercio oriental y en las sierras Béticas, sin cambios en el resto. Las mínimas de producirán al final del día, con heladas débiles en las sierras orientales. Vientos flojos de componente oeste, más intensos en el litoral mediterráneo».

Este domingo llega un importante frente que traerá lluvias y un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país: «Se prevé un frente frío en el este peninsular moviéndose hacia el Mediterráneo central que dejará cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en el interior peninsular más persistente en Andalucía oriental y Pirineos. En la vertiente mediterránea y Baleares se prevén precipitaciones que tenderán a remitir por la tarde, excepto en las islas y zonas del sureste peninsular. También persistirán en Melilla sin descartar que sean ocasionalmente fuertes con tormenta y granizo. En el resto se esperan precipitaciones que irán remitiendo durante la mañana, excepto en el norte peninsular, con probables acumulados significativos en litorales del Cantábrico oriental, y de forma más débil y ocasional en el este de Andalucía. Nevará en las montañas de la mitad norte por encima de 1000-1200 m y en las del sureste por encima de 1600-1800 m. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Nieblas matinales en zonas del interior más persistentes en el este de Andalucía. Temperaturas máximas en descenso en la Península y Baleares excepto en depresiones del noreste y de la meseta sur con ascensos. Mínimas en ligero a moderado ascenso en ambas mesetas, valle del Ebro, Andalucía occidental, fachada mediterránea, Melilla e interior de Mallorca y en ligero descenso en el resto. En Canarias ligeros cambios. Heladas débiles en montañas del interior y zonas próximas».