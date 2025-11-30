Llega una masa húmeda a España y la AEMET manda un aviso: hay que prepararse para lo que nos espera

Hay que prepararse para lo que nos espera, un cambio de tendencia que obliga a activar un aviso de la AEMET ante la llegada de una masa húmeda. Es hora de pensar qué es lo que nos espera en una recta final del mes de noviembre en el que tocará visualizar una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos próximos días.

Tocará empezar a visualizar una serie de detalles que pueden ser los que nos marcarán muy de cerca, con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días. Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo el que nos hará cerrar el mes de noviembre de una manera diferente a como lo empezamos. Un buen básico que puede acabar siendo el que nos dará una sorpresa del todo inesperada. El tiempo da un giro radical nada más llegar a España y lo hace de tal firma que nos marcará muy de cerca.

Hay que prepararse para lo que nos espera

Lo que nos espera puede convertirse en un problema para muchos con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Será el momento de poner sobre la mesa un giro radical que puede convertir este final de mes en algo muy distinto.

Tocará saber qué es lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Con lo cual, tocará estar muy pendientes de determinados cambios y para hacerlo nada mejor que ver qué es lo que nos está esperando. Será el momento de empezar a pensar en algunos detalles que pueden ser esenciales.

Este otoño nos ha dado más de una alerta y eso quiere decir que tocará estar muy pendientes de unos cambios que pueden convertirse en un problema para todos. Será la hora de aprovechar cada uno de estos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega una masa húmeda que cambia por completo la previsión del tiempo y lo hace de una manera que deberemos empezar a pensar en algunos cambios destacados.

La AEMET manda un aviso llega una masa húmeda a España

España se prepara para recibir una masa húmeda que puede cambiarlo todo, sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo este tipo de detalles que serán esenciales para estas próximas jornadas. Es hora de estar preparados para lo peor, de la mano de una serie de detalles que serán esenciales.

Esta previsión del tiempo de la AEMET pone los pelos de punta: «Día en general más estable en la Península, pero la llegada de un frente frío a últimas horas dejará cielos muy nubosos o cubiertos en el noroeste y nuboso en el resto, con predominio de nubosidad alta. Dejará precipitaciones en el oeste de Galicia y se irán extendiendo al resto de la Comunidad y de forma más débil al noroeste de Castilla y León y oeste de Asturias. Las lluvias serán persistentes en el oeste de Galicia y no se descarta que localmente fuertes y con tormentas ocasionales. Los restos de otro frente en el Mediterráneo pueden dejar durante la madrugada algún chubasco en el sur de Baleares, zona de Palos y Alborán, quizá afectando a Melilla. En Canarias intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles menos probables en las islas orientales.

Probables bancos de niebla matinal el centro de Castilla y león y a últimas horas al este de Castilla La Mancha.

Temperaturas máximas en ascenso en la vertiente cantábrica, Pirineos, zonas altas de la Ibérica y Sistema central y sur peninsular; descensos en Castilla y León y descensos suaves en el nordeste peninsular valles del Guadiana, Ebro y Segura. Las mínimas tendrán un descenso generalizado en la Península y Baleares excepto en sureste peninsular donde apenas sufrirán cambios. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en montañas del interior y zonas próximas, localmente moderadas en Pirineos y zonas altas de la Ibérica».

Siguiendo con la misma previsión: «Vientos de componente sur y oeste en el interior, de componente norte en el Golfo de Cádiz y también en Baleares y norte mediterráneo rolando a suroeste. Soplará moderado en litorales gallegos y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia y Cantábrico occidental y probables rachas muy fuertes en el interior; moderado en litorales del mar Balear y del norte mediterráneo amainando y variable en Alborán. Alisio moderado en Canarias». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes en Galicia a últimas horas que pueden ser puntualmente fuertes».