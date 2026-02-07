Suspendido el Sevilla-Girona por la borrasca en Andalucía

Las condiciones climatológicas en Andalucía marcadas por el viento y las fuertes lluvias han obligado a la suspensión del Sevilla-Girona, partido de la jornada 23 de Liga previsto para este sábado a las 18:30 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Tampoco se disputará el Cádiz-Almería de Segunda División en el Nuevo Mirandilla (21:00).

Ya son dos los partidos que tanto en Primera como Segunda no se jugarán este fin de semana. En la mañana de este sábado se conocía que el Rayo Vallecano-Real Oviedo se aplazaba por el estado del césped de Vallecas. Y por la tarde la Liga informó que tampoco tendrá lugar el Sevilla-Girona. Por tanto, los únicos encuentros del sábado serán el Barcelona-Mallorca (16:15) y el Real Sociedad-Elche.

En la categoría de plata, además del aplazado Cádiz-Almería, tampoco se llevará a cabo el Ceuta-Córdoba por el riesgo que suponía el desplazamiento para la expedición blanquiverde. El equipo sevillista afrontaba la cita en el Pizjuán con la obligación de ganar tras el 4-1 encajado el lunes en Mallorca, mientras que el Girona buscaba levantarse de dos pinchazos consecutivos en Getafe y Oviedo.

Así, se queda un fin de semana bastante descafeinado en cuanto a fútbol, en consonancia con un temporal que está arrasando la comunidad andaluza, con especial potencia en Sevilla, con el caudal del río Guadalquivir realmente elevado y en zonas de la provincia gaditana como Grazalema, de donde se desalojaron a todos los vecinos este viernes.

La Liga y la suspensión del Sevilla-Girona

«Tras haber recibido la instrucción por parte de la Junta de Andalucia por motivos de seguridad y Protección Civil, la Liga informa del aplazamiento de los partidos correspondientes a la Jornada 23 de Liga que debía enfrentar al Sevilla FC y Girona FC, y la Jornada 25 de la Liga Hypermotion que enfrentaba al Cádiz CF y UD Almería previstos para este sábado a las 18:30 y 21 horas respectivamente. Las nuevas fechas y horarios de los partidos serán comunicados oportunamente una vez se determinen, de acuerdo con los clubes implicados y los organismos competentes».