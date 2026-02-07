Resultado Barcelona – Mallorca, en directo hoy | Cómo va, estadísticas y última hora del partido de la Liga en vivo
Sigue en vivo y en directo el partido de la jornada 23 de Liga entre Barcelona y Mallorca
Lamine Yamal no tiene descanso
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre el Barcelona y el Mallorca, correspondiente a la jornada 23 de la Liga. Los de Hansi Flick reciben en el Camp Nou a un equipo necesitado de puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Mientras que el líder de la competición quiere sumar un nuevo triunfo para seguir otra jornada más en lo más alto, y evitar el sorpasso del Real Madrid.
Raphinha, Pedri, Gavi y Christensen son baja para este partido, aunque los dos primeros podrían regresar para el partido de Copa frente al Atlético de Madrid. Flick no arriesgará a ninguno de sus lesionados, pero tampoco se guardará nada en la recámara. Todo apunta a que el técnico del Barcelona apostará por el mejor once posible para llevarse la victoria ante el Mallorca.
Los bermellones llegan a este partido después de lograr una importante victoria en casa contra el Sevilla, rival directo por la permanencia. No obstante, fuera de casa les está costando bastante. Su última victoria a domicilio fue en la jornada 9, precisamente contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. En 2026 todavía no han logrado los tres puntos lejos de su estadio.
Jagoba Arrasate cuenta únicamente con la baja por lesión de Takuma Asano para este partido. El conjunto balear visita un campo donde solo ha ganado en cuatro ocasiones, la última fue en la temporada 2007-08 con un gol de Dani Güiza en el 90 que consumaba la remontada después de ir 2-0 abajo. El Barcelona llega muy fuerte a este partido y con Lamine en su mejor momento, mientras que el Mallorca está luchando por mantenerse fuera de los puestos de descenso. Dos puntos le separan del Rayo Vallecano, que marca la zona roja con 22 puntos.
Min 29
¡GOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOOOOOOOL DE LEWANDOWSKI! Se adelantan los locales. Rashford suelta un zapatazo, despeja Valjent, da en Olmo y le cae a Lewandowski, que recorta y dispara para hacer el primero.
Min 27
Otra más del Mallorca
El balón quedó muerto en la frontal, Maffeo, de primeras se la puso a Pablo Torre, que entraba como un tiro, pero no pudo controlar y el balón se marchó por la línea de fondo.
Min 26
¡La ha tenido Rashford!
Primera gran ocasión del Barcelona. Disparo de Rashford desde fuera del área que se marcha rozando el poste.
Min 24
Mascarell evita la contra del Barça
Omar Mascarell ha cortado un contraataque muy peligroso del Barça. Salía Lamine con el balón controlado. Era un 3 para 3. Yamal la puso en largo para Rashford, que estaba solo en la otra banda, pero el centrocampista cubrió muy bien y cortó el pase, evitando así una jugada muy peligrosa.
Min 21
Otra vez Virgili… a las manos de Joan
Providencial ahora Joan García. Virgili volvió a encontrar espacios y conectó un disparo, pero el meta del Barça adivinó las intenciones y detuvo sin problemas. El disparo salió mordido.
Min 17
¡OTRA MÁS DEL MALLORCA!
La ha tenido Muriqi. De nuevo se interna Virgili por la banda, que recibe un pase por dentro y la pone al segundo palo donde Muriqi no consigue conectar un buen disparo y el balón se marcha desviado. Está dormido el Barça.
Min 12
Bronca de Flick
El Barça ha salido dormido al partido y las últimas dos acciones del Mallorca, por medio de Virgili, lo demuestran. Eso les ha costado la bronca de Flick desde la banda.
Min 10
¡Qué ocasión del Mallorca!
Se durmió Koundé y la tuvo Virgili, en la que es la primera gran ocasión del partido. El extremo español salió a la contra, la puso en profundidad para Muriqi pero cortó Eric. El rechace le cayó a Koundé, pero se durmió y Virgili le comió la tostada, se internó en el área y encontró el disparo. Pero Eric García taponó bien y será córner.
Min 8
Providencial David López
Buen centro al área de Rashford desde la izquierda, pero apareció David López para despejar a córner porque aparecía Lewandowski a su espalda.
Min 2
Fuera de juego
Primer aviso del Mallorca. Virgili cayó en fuera de juego tras un intento de contraataque de los bermellones.
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Con varios minutos de retraso, pero arranca el partido de la jornada 23 de la Liga entre Barcelona y Mallorca.
Saltan los jugadores
Ya están los jugadores de ambos equipos sobre el terreno de juego. En breves instantes arrancará el partido.
Suspendido el Sevilla-Girona
La Liga ha comunicado oficialmente la suspensión del partido Sevilla-Girona por la borrasca en Andalucía, previsto para las 18:30 horas de este sábado. Todavía no hay nueva fecha para este choque de la jornada 23.
Jugadores a vestuarios
Se marchan los jugadores a vestuarios para recibir las últimas instrucciones de sus entrenadores. A las 16:15 arranca este Barcelona-Mallorca.
De Jong descansa
Flick ha optado por dar descanso a Frenkie de Jong, que partirá desde el banquillo. Marc Casadó ocupa su puesto en el once junto a Olmo y Fermín en el centro del campo.
Ya hay once del Mallorca
Así sale el Mallorca en el Camp Nou: Leo Román, Maffeo, Mateu Morey, Valjent, David López, Mojica, Samu Costa, Mascarell, Pablo Torre, Virgili y Muriqi.
Lamine Yamal, titular
Hansi Flick no especula y apuesta por Lamine Yamal como titular. La gran novedad del once del Barcelona es la entrada de Casadó. No juega De Jong.
Esta es la alineación del Barcelona contra el Mallorca: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Casadó, Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.
Calma liguera antes de la tormenta copera
El Barcelona recibe al Mallorca en un partido que debería ser un trámite antes del duelo de titanes en Copa frente al Atlético. Los de Flick reciben a un rival que viene lanzado tras su última victoria.
Min 29
Posible fuera de juego en el gol
Lewandowski estaba en fuera de juego en el momento del disparo de Rashford, pero al despejar Valjent sale de esa posición y cuando toca en Olmo está en posición correcta. Por tanto, no hay fuera de juego.