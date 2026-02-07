Resultado Barcelona – Mallorca, en directo hoy | Cómo va, estadísticas y última hora del partido de la Liga en vivo

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre el Barcelona y el Mallorca, correspondiente a la jornada 23 de la Liga. Los de Hansi Flick reciben en el Camp Nou a un equipo necesitado de puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Mientras que el líder de la competición quiere sumar un nuevo triunfo para seguir otra jornada más en lo más alto, y evitar el sorpasso del Real Madrid.

Raphinha, Pedri, Gavi y Christensen son baja para este partido, aunque los dos primeros podrían regresar para el partido de Copa frente al Atlético de Madrid. Flick no arriesgará a ninguno de sus lesionados, pero tampoco se guardará nada en la recámara. Todo apunta a que el técnico del Barcelona apostará por el mejor once posible para llevarse la victoria ante el Mallorca.

Los bermellones llegan a este partido después de lograr una importante victoria en casa contra el Sevilla, rival directo por la permanencia. No obstante, fuera de casa les está costando bastante. Su última victoria a domicilio fue en la jornada 9, precisamente contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. En 2026 todavía no han logrado los tres puntos lejos de su estadio.

Jagoba Arrasate cuenta únicamente con la baja por lesión de Takuma Asano para este partido. El conjunto balear visita un campo donde solo ha ganado en cuatro ocasiones, la última fue en la temporada 2007-08 con un gol de Dani Güiza en el 90 que consumaba la remontada después de ir 2-0 abajo. El Barcelona llega muy fuerte a este partido y con Lamine en su mejor momento, mientras que el Mallorca está luchando por mantenerse fuera de los puestos de descenso. Dos puntos le separan del Rayo Vallecano, que marca la zona roja con 22 puntos.