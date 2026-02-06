Alineación posible del Barcelona contra el Mallorca: Lamine Yamal no descansa

La alineación del Barcelona para medirse al Mallorca este sábado a las 16:15 en el Camp Nou con motivo de la jornada 23 de la Liga tendrá a Lamine Yamal como titular. La perla culé sigue sin descansar y Hansi Flick volverá a sacarle de inicio en este partido. Raphinha, Pedri, Gavi y Christensen son las bajas en el equipo azulgrana para este partido.

Joan García inicia la alineación del Barcelona en Liga contra el Mallorca. El portero catalán es indiscutible y es fijo para Hansi Flick en todas las competiciones. Fue titular en los dos partidos de Supercopa de España y desde octavos lo ha jugado todo también en Copa del Rey. Por supuesto que en Liga hay cero dudas de su titularidad cada jornada.

En la alineación del Barcelona puede haber cambios en defensa. Hansi Flick dará descanso a Eric García contra el Mallorca y meterá en su lugar en el centro de la zaga a Gerard Martín. Junto a él jugará Pau Cubarsí. Los laterales estarán formados por Koundé y Balde.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona será titular Frenkie de Jong. Junto a él jugará un Marc Bernal que está cogiendo peso en los onces sin Pedri. Y por delante, en el enganche, Fermín López.

Y, por último, en la delantera del Barcelona no habrá novedades. Raphinha sigue siendo baja y en su lugar volverá a jugar Rashford. En la otra banda sigue siendo titular un Lamine Yamal que no tiene descanso. Y en la punta de ataque el titular será Ferran Torres y no Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Mallorca en la jornada 23 de la Liga en el Camp Nou este sábado desde las 16:15 horas: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; De Jong, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.