Raphinha sigue ausente y es baja para el Barcelona-Mallorca

Raphinha tampoco se ha entrenado este viernes con el Barcelona sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y será baja para el duelo que disputará el equipo culé este sábado contra el Mallorca en el Camp Nou con motivo de la jornada 23 de la Liga.

«Raphinha presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana», señaló el Barcelona el pasado 2 de febrero en un comunicado médico. Ese período de recuperación sigue vigente y el brasileño tampoco llega para el partido de este fin de semana contra el Mallorca en el Camp Nou.

Por lo tanto, el Barcelona-Mallorca es otro partido que se pierde Raphinha. Una baja importante para el equipo que dirige Hansi Flick. Y se nota en cada partido, porque el brasileño se ha convertido en un futbolista determinante para su plantilla.

El resto de bajas en el Barcelona, junto al brasileño, son las ya conocidas de Pedri, Gavi y Christensen. Un entrenamiento en el que Juan Hernández, Torrens y Marqués se han entrenado junto al resto de jugadores del primer equipo.

Un viernes intenso en el Barcelona con la previa del partido de Liga ante el Mallorca. A las 13:00 horas hay rueda de prensa de Hansi Flick, minutos después conocerán a su rival en las semifinales de la Copa del Rey y a las 14:30 se producirá el acto de renovación de Fermín López en las oficinas del Camp Nou. Un día bastante ajetreado para la entidad blaugrana en el último fin de semana de Joan Laporta como presidente antes de dimitir el próximo 9 de febrero para poder presentarse a las elecciones a la presidencia que se celebrarán el 15 de marzo.