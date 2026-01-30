El Barcelona blinda a Fermín hasta 2031: «Un jugador que entiende el escudo»

El FC Barcelona ha blindado a Fermín López este viernes hasta 2031. El club azulgrana y el jugador andaluz han llegado a un acuerdo para la mejora y ampliación de su contrato por dos temporadas adicionales, por lo que el futbolista andaluz queda vinculado al club blaugrana hasta el 30 de junio de 2031.

Fermín López (El Campillo, Huelva, 2003) llegó al FC Barcelona en verano de 2016, con apenas 13 años, para incorporarse a La Masía, donde completó su formación futbolística y fue pasando por los equipos de base antes de alcanzar el primer equipo.

No obstante, antes fue cedido al Linares Deportivo, en la temporada 2022/23, donde destacó y dio un paso clave en su proceso de maduración, lo que le permitió regresar a Barcelona con mayor confianza y, a la larga y con trabajo, gozar de más continuidad y protagonismo en el primer equipo.

Desde entonces, Fermín se ha consolidado como un centrocampista con llegada al área, intensidad en la presión y recuperación y un firme compromiso defensivo, aportando goles, asistencia y mucha energía al centro del campo blaugrana.

El andaluz acumula 1625 minutos de juego en lo que va de temporada, con 26 partidos disputados y la friolera de 10 goles y 11 asistencias, siendo especialmente clave en la Champions League, con 5 goles y 3 asistencias en apenas 7 duelos. Sin duda, es uno de los hombres de confianza de Flick y últimamente, sobre todo con la baja de Pedri, fijo en la mediapunta aunque puede jugar más atrás y, ocasionalmente, como mediapunta organizador.

Siente al Barça.

Defiende al Barça.

Sigue en el Barça.

Fermín 2031. 💙❤️ pic.twitter.com/soSzbCKM6f — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 30, 2026

Comunicado del Barcelona

El FC Barcelona y el jugador del primer equipo Fermín López han llegado a un acuerdo para la mejora y ampliación de su contrato por dos temporadas adicionales, hasta el 30 de junio de 2031.

El acto de firma de la renovación tendrá lugar en los próximos días en el despacho del presidente Joan Laporta, y posteriormente el jugador atenderá a los medios de comunicación.

De esta manera, el FC Barcelona y Fermín López seguirán caminando juntos durante muchos años más. El mediocampista andaluz renueva su compromiso con el Club después de haber convertido el sueño de cualquier niño de La Masia en una realidad construida a base de trabajo, perseverancia y talento.

Nacido en El Campillo (Huelva) el 11 de mayo de 2003, Fermín llegó al FC Barcelona en el verano de 2016, con 13 años. En La Masia creció como futbolista y como persona, asimilando los valores y el estilo que definen al Barça. Su camino no siempre fue fácil, pero cada paso y cada esfuerzo reforzaron un carácter competitivo que ahora marca diferencias en el primer equipo.

Tras superar etapas en el fútbol formativo azulgrana, su cesión al Linares Deportivo en el verano de 2022 fue clave para su madurez. Demostró que estaba preparado para dar el salto y, a su regreso a Can Barça, Fermín aprovechó cada oportunidad con determinación, energía y una conexión especial con el juego ofensivo.

Mediocampista con llegada, personalidad y un gran compromiso defensivo, Fermín es sinónimo de intensidad, presión, goles importantes y entrega absoluta. Un jugador que entiende el escudo, que compite cada balón y que conecta con la afición por su manera de entender el fútbol.

Su rendimiento le ha llevado a ser una figura clave en los esquemas del primer equipo del Barça, y esta renovación simboliza la confianza mutua entre todas las partes. Fermín López seguirá creciendo como blaugrana y el Barça seguirá creciendo con él.