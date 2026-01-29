El engañoso Top-8 del Barcelona: sin porterías a cero y victorias ante equipos eliminados

El Barcelona se ha metido entre los ocho primeros de la Champions League alcanzando el famoso Top-8 por méritos propios. Es correcto. Pero ha sido una clasificación engañosa a todas luces por el cómodo calendario que ha tenido el equipo azulgrana que con sus tres victorias finales ante equipos que ya están eliminados de la gran competición europea ha logrado este billete que le da el acceso a los octavos de final de manera directa.

El Barça culminó la Fase Liga de la Champions League como quinto clasificado tras golear al Copenhague por 4-1 en el Camp Nou. Una victoria engañosa con una horrible primera parte del equipo blaugrana que mandó el partido al descanso con 0-1. Luego reaccionaron, pero nuevamente encajaron gol ante un rival inferior.

Pero se metieron en el Top-8 de la Champions League con 16 puntos, 22 goles a favor y 14 en contra. Cinco victorias, un empate y dos derrotas. De esos cinco triunfos, tres han sido contra equipos que ya están eliminados. De hecho, han sido los tres últimos, los tres definitivos que le han dado al Barcelona el salto para meterse directo a octavos de final: 4-1 al Copenhague, 2-4 al Slavia de Praga y 2-1 al Eintracht. En los tres hubo tramos donde sufrió más de lo debido.

Las otras dos victorias del Barcelona en esta Fase Liga de la Champions fueron ante el Olympiacos, el 18º clasificado, y el Newcastle, el 12º, y que estuvo cerca de meterse en ese Top-8. El resto de resultados fue un empate a tres contra el Brujas y dos derrotas contra el Chelsea (3-0) y PSG (1-2)

Una clasificación del Barcelona engañosa al Top-8 porque ha encajado gol en todos sus partidos de la Fase Liga. En todos. Y muchas veces ante rivales muy inferiores como se ha podido comprobar en la propia clasificación. Y es que este equipo en Europa encaja con mucha facilidad.

Once partidos consecutivos lleva el Barcelona encajando goles en la Champions League contando la pasada campaña y la actual. Once. Y es la primera vez en la historia que le pasa. El pasado curso no alcanzó la final por lo mismo y este año le puede ocurrir lo mismo. Con esas actuaciones defensivas es muy complicado levantar una Copa de Europa. Esa misma que el Barça lleva más de una década sin levantar.