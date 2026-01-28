La UEFA aparece al rescate del Barça con un penalti fantasma a favor de Lewandowski
El Barcelona sentenció el partido tras un penalti de chiste
Lewandowski remató al aire y el colegiado pitó penalti
Sigue en directo la última jornada de la Champions
La UEFA salió al rescate del Barcelona en el minuto 69 de partido en el Camp Nou pitando un penalti inexistente sobre Robert Lewandowski que sentenció el partido a favor del Barcelona contra el Copenhague en la última jornada de la Fase Liga de la Champions League. El delantero polaco remató al aire y el colegiado francés pitó pena máxima. El VAR lo revisó durante unos segundos, y no intervino. Raphinha no falló para hacer el 3-1 a favor de los de Hansi Flick.
No se lo podían creer los jugadores del Copenhague cuando el árbitro francés colocado por la UEFA pitó penalti a favor del Barça sobre Lewandowski. Suzuki apenas le roza cuando el delantero polaco intenta tirar a portería y cae al suelo. Se dolió bastante de su tobillo y eso provocó que pitase pena máxima. Pero era surrealista.
Lo transformó Raphinha desde los once metros y anotó el 3-1 que sentenciaba un partido en el que el Copenhague había dado mucha guerra yéndose al descanso ganando 1-0 y defendiendo bastante bien para lo que se esperaba.