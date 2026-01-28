Partidos de la Champions League, en directo: resultado y cómo va la última jornada en vivo hoy
La fase de liga de la Champions League termina hoy miércoles 28 de enero con una jornada 8 que se juega en horario unificado y que promete ser apasionante y frenética. Los clubes que tienen en juego cosas, que son la gran mayoría, ya sienten la presión de no fallar en este día que es decisivo para saber quiénes pasan a los octavos, qué clubes se meten en los playoffs y cuáles se tienen que despedir de las competiciones europeas hasta el curso que viene. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en todos los partidos de la Champions League.
Así está la clasificación de la Champions League
El Arsenal y Bayern de Múnich, primero y segundo clasificado, ya tienen billete en los octavos de final de la Champions League, pero el resto se la juegan esta noche. Por ejemplo, el Real Madrid tiene grandes papeletas para quedar entre los ocho primeros, pero no está asegurado y tendrán que sacar algo positivo de su visita al Benfica. El Barcelona y el Atlético de Madrid reciben al Copenhague y Bodo/Glimt respectivamente para buscar terminar entre los ocho primeros, mientras que el Athletic Club aspira a ir a los playoffs, pero tiene un duro rival como es el Sporting de Portugal. El Villarreal, por su parte, ya está eliminado y sólo se juega el honor de no acabar último.
Cambios constantes en la tabla
Hay que tener en cuenta que al disputarse un total de 18 partidos en horario unificado constantemente se irán produciendo cambios en la clasificación con equipos subiendo y bajando puestos, pero lo importante es cómo estén todos al finalizar los 90 minutos. Eso sí, en los banquillos irán enterándose de los resultados en otros choques ya la tensión y presión irán creciendo con el paso de los minutos para todos aquellos que no estén consiguiendo el objetivo que tengan esta noche.
Noche frenética en la Champions League
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de todos los partidos de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. En total hay 18 partidos y estaremos atentos a todos porque se espera una noche apasionante en la máxima competición en la que va a pasar de todo. Real Madrid, Barcelona y Atlético esperan poder estar en los octavos de final, mientras que el Athletic Club busca meterse en los playoffs y el Villarreal despedirse con un triunfo.
Min 87
¡GOL DEL PAFOS!
¡GOL DEL PAFOS! ¡GOL DE ORSIC! Ganan 4-1 al Slavia de Praga.
Min 85
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE RASHFORD! Hace el 4-1 el cuadro azulgrana con un gol de falta directa.
Min 84
¡GOL DEL PAFOS!
¡GOL DEL PAFOS! ¡GOL DE ANDERSON! Ponen el 3-1 frente al Slavia de Praga.
Min 84
¡GOL DEL BAYERN DE MÚNICH!
¡GOL DEL BAYERN DE MÚNICH! ¡GOL DE KANE! Marcan los bávaros el 1-2 frente al PSV.
Min 82
¡GOL DEL CHELSEA!
¡GOL DEL CHELSEA! ¡GOL DE JOAO PEDRO! Remontada de los londinenses en el Diego Armando Maradona, donde ganan 2-3 al Nápoles.
Min 80
¡GOL DEL INTER DE MILÁN!
¡GOL DEL INTER DE MILÁN! ¡GOL DE DIMARCO! Hacen el primero de la noche los italianos frente al Dortmund.
Min 79
¡GOL DEL BRUJAS!
¡GOL DEL BRUJAS! ¡GOL DE STANKOVIC! Hacen el 3-0 los belgas ante el Olympique de Marsella.
Min 79
¡GOL DEL OLYMPIACOS!
¡GOL DEL OLYMPIACOS! ¡GOL DE HEZZE! Se adelanta de nuevo el cuadro griego en Ámsterdam y gana 1-2 al Ajax.
Min 78
¡GOL DEL PSV!
¡GOL DEL PSV! ¡GOL DE SAIBARI! Empata el cuadro holandés 1-1 frente al Bayern de Múnich.
Min 77
¡GOL DEL TOTTENHAM!
¡GOL DEL TOTTENHAM! ¡GOL DE SOLANKE! Pone el 0-2 el conjunto inglés ante el Eintracht.
Min 68
¡GOL DEL AJAX!
¡GOL DEL AJAX! ¡GOL DE DOLBERG! Ahora el que marca desde el punto de penalti es el cuadro holandés para empatar al Olympiacos de Mendilibar.
Min 70
¡GOL DEL UNION SAINT GILLOISE!
¡GOL DEL UNION SAINT GILLOISE! ¡GOL DE KHALAILY! Se adelantan frente a la Atalanta.
Min 68
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE RAPHINHA! El brasileño anota desde el punto de cal y pone el 3-1 frente al Copenhague. El Barça, dentro del top 8.
Min 58
¡GOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE MBAPPÉ! Recorta distancias el cuadro blanco tras una gran asistencia de Arda Güler. Pierde 3-2 ante el Benfica.
Min 62
¡GOL DEL SPORTING!
¡GOL DEL SPORTING! ¡GOL DE TRINCAO! Iguala el encuentro el combinado luso frente al Athletic.
Min 61
¡GOL DEL CHELSEA!
¡GOL DEL CHELSEA! ¡GOL DE JOAO PEDRO! Vaya golazo del conjunto londinense para poner el 2-2 en Nápoles.
Min 61
¡GOL DEL LIVERPOOL!
¡GOL DEL LIVERPOOL! ¡GOL DE MACALLISTER! Llega el quinto del conjunto red ante el Qarabag.
Min 60
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE LAMINE YAMAL! Disparo del canterano y el balón se envenena al tocar en un rival. Gana el Barça 2-1 al Copenhague.
Min 53
¡GOL DEL BENFICA!
¡GOL DEL BENFICA! ¡GOL DE SCHJELDERUP! Se pone 3-1 el Benfica de Mourinho ante el Real Madrid.
Min 59
¡GOL DEL BODO/GLIMT!
¡GOL DEL BODO/GLIMT! ¡GOL DE HOGH! Vaya mala suerte del Atlético, que el conjunto noruego marcó tras una gran cantidad de rebotes. Van perdiendo 1-2 en el Metropolitano.
Min 57
¡GOL DEL BAYER LEVERKUSEN!
¡GOL DEL BAYER LEVERKUSEN! ¡GOL DE GRIMALDO! Otra mala noticia para el Villarreal, que ya pierde por 3-0 en Alemania.
Min 57
¡GOL DEL BAYERN DE MÚNICH!
¡GOL DEL BAYERN DE MÚNICH! ¡GOL DE MUSIALA! Se le resistía el gol al cuadro bávaro y el joven futbolista alemán ha adelantado a los suyos frente al PSV en Eindhoven.
Min 57
¡GOL DEL LIVERPOOL!
¡GOL DEL LIVERPOOL! ¡GOL DE EKITIKE! Contragolpe letal de los británicos, que ya ganan 4-0 al Qarabag.
Min 52
¡GOL DEL PAFOS!
¡GOL DEL PAFOS! ¡GOL DE BRUNO FELIPE! Vuelven a adelantarse los locales frente al Slavia de Praga.
Min 52
¡GOL DEL OLYMPIACOS!
¡GOL DEL OLYMPIACOS! ¡GOL DE MARTINS! El ex futbolista del Atlético adelanta a los suyos en Ámsterdam frente al Ajax.
Min 50
¡GOL DEL LIVERPOOL!
¡GOL DEL LIVERPOOL! ¡GOL DE SALAH! Vaya falta acaba de clavar el egipcio para poner el 3-0 frente al Qarabag.
Min 48
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE LEWANDOWSKI! Iguala la contienda el polaco tras un pase de la muerte de Lamine Yamal. El Barça se pone 1-1 ante el Copenhague.
Min 47
¡GOL DEL TOTTENHAM!
¡GOL DEL TOTTENHAM! ¡GOL DE KOLO MUANI! Se adelanta el cuadro londinense en Alemania frente al Eintracht de Frankfurt.
El segundo tiempo
Empiezan las segundas mitades en estos apasionantes partidos de la Champions League.
La clasificación de la Champions League
Volvemos a repetir que puedes pinchar en este enlace para ver la clasificación de la Champions League en directo y en tiempo real.
Así están los equipos españoles
Ahora mismo el Real Madrid sigue en el top8 a pesar de ir perdiendo. El Atlético estaría noveno. El Barcelona pierde y estaría fuera de los playoffs, mientras que el Athletic también estaría dentro. El Villarreal, repetimos, está eliminado matemáticamente.
¡Descanso!
Terminan las primeras partes en los diferentes campos de Europa.
Min 45+5
¡GOL DEL BENFICA!
¡GOL DEL BENFICA! ¡GOL DE PAVLIDIS! El delantero del Benfica transformó un penalti cometido por Tchouaméni y ahora pierde el Real Madrid por 2-1 en Lisboa.
Min 45+2
¡GOL DEL NEWCASTLE!
¡GOL DEL NEWCASTLE! ¡GOL DE WILLOCK! Empata el cuadro inglés en el Parque de los Príncipes.
Min 44
¡GOL DEL SLAVIA DE PRAGA!
¡GOL DEL SLAVIA! ¡GOL DE CHALOUPEK! Iguala la contienda el cuadro checo ante el Pafos.
Min 43
¡GOL DEL NÁPOLES!
¡GOL DEL NÁPOLES! ¡GOL DE HOJLUND! Remontada del cuadro italiano, que le gana 2-1 al Chelsea.
Min 36
¡GOL DEL ARSENAL!
¡GOL DEL ARSENAL! ¡GOL DE MARTINELLI! Pone el 3-1 el cuadro inglés.
Min 37
¡GOL DEL BENFICA!
¡GOL DEL BENFICA! ¡GOL DE SCHJELDERUP! Ahora es al Real Madrid al que le han empatado tras un contragolpe letal.
Min 34
¡GOL DEL BODO/GLIMT!
¡GOL DEL BODO/GLIMT! ¡GOL DE SJOVOLD! Encaja el empate el Atlético de Madrid, que saldría del top 8.
Min 36
¡GOL DEL BAYER LEVERKUSEN!
¡GOL DEL BAYER LEVERKUSEN! ¡GOL DE TILLMAN! Otro que le cae al Villarreal, que ya pierde 2-0 en Alemania.
Min 33
¡GOL DEL NÁPOLES!
¡GOL DEL NÁPOLES! ¡GOL DE VERGARA! Vaya golazo del futbolista del cuadro italiano, que pone el 1-1 en el marcador frente al Chelsea.
Min 32
¡GOL ANULADO AL AJAX!
¡GOL ANULADO AL AJAX! El gol de Dolberg no sube al marcador.
¡GOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE MBAPPÉ! Se adelanta el conjunto merengue en el Estadio da Luz. El centro fue de Asencio para que el francés apareciese en el segundo palo y marcase.
Min 28
¡GOOOL DEL ATHLETIC!
¡GOOOL DEL ATHLETIC! ¡GOOOL DE GURUZETA! Se vuelven a poner los vascos por delante. El cuadro rojiblanco gana 2-1 al Sporting de Portugal en San Mamés.
Min 29
¡GOL DEL MANCHESTER CITY!
¡GOL DEL MANCHESTER CITY! ¡GOL DE CHERKI! Llega el segundo de los de Pep Guardiola frente al Galatasaray. 2-0 en el Etihad.
La clasificación
Aprovechamos este respiro sin goles para ofrecerles de nuevo la clasificación en tiempo real. El Atlético estaría entre los ocho primeros y el Real Madrid también, mientras que el Barça estaría fuera.
Min 21
¡GOL DEL LIVERPOOL!
¡GOL DEL LIVERPOOL! ¡GOL DE WIRTZ! Llega otro tanto en Anfield. Los británicos ganan 2-0 al Qarabag.
Min 18
¡GOL DEL CHELSEA!
¡GOL DEL CHELSEA! ¡GOL DE ENZO FERNÁNDEZ! No falló desde los once metros el argentino. Ganan los londinenses en Nápoles por 0-1.
Min 17
¡GOL DEL PAFOS!
¡GOL DEL PAFOS! ¡GOL DE DRAGOMIR! Se adelantan los locales frente al Slavia de Praga. Vaya golazo ha marcado.
Min 15
¡GOOOL DEL ATLÉTICO!
¡GOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! ¡GOOOL DE SORLOTH! Centro desde la izquierda y el noruego marca ante su ex equipo. Se adelanta el Atleti frente al Bodo/Glimt.
Min 15
¡GOL DEL ARSENAL!
¡GOL DEL ARSENAL! ¡GOL DE HAVERTZ! Vaya golazo acaba de marcar el atacante alemán para poner el 2-1 frente al Kairat.
Min 15
¡GOL DEL LIVERPOOL!
¡GOL DEL LIVERPOOL! ¡GOL DE MACALLISTER! Córner para el conjunto red. Un jugador peinó en el primer palo, remató Van Dijk en el segundo y el rechace lo cogió el mediocentro argentino para adelantar al cuadro inglés ante el Qarabag.
Min 12
¡GOL DEL BRUJAS!
¡GOL DEL BRUJAS! ¡GOL DE VERMANT! Gran disparo desde la frontal del área para poner el 2-0 frente al Olympique de Marsella.
Min 12
¡GOL DEL SPORTING!
¡GOL DEL SPORTING! ¡GOL DE DIOMANDE! Malas noticias desde Bilbao. Gran cabezazo del jugador del Sporting, que empata la contienda en un córner.
Min 12
¡GOL DEL BAYER LEVERKUSEN!
¡GOL DEL BAYER LEVERKUSEN! ¡GOL DE TILLMAN! Fallo del Villarreal en la salida del balón y el cuadro alemán que no perdona esta mala versión del Submarino en la Champions League.
Min 11
¡GOL DEL MANCHESTER CITY!
¡GOL DEL MANCHESTER CITY! ¡GOL DE HAALAND! Llega el primer tanto en el Etihad Stadium. Gran definición del delantero noruego, que se la picó al guardameta del Galatasaray para adelantar a los de Pep Guardiola.
Min 8
¡GOL DEL PSG!
¡GOL DEL PSG! ¡GOL DE VITINHA! Vaya golazo del cuadro parisino. Gran definición del portugués desde la media luna del área. Pierde el Newcastle en París.
Min 6
¡GOL DEL KAIRAT!
¡GOL DEL KAIRAT ALMATY! ¡GOL DE JORGINHO! Penalti en contra del Arsenal y el Kairat que iguala la contienda.
Min 4
¡GOL DEL BRUJAS!
¡GOL DEL BRUJAS! ¡GOL DE DIAKHON! Marcan los belgas al Olympique de Marsella y van ganando 1-0 ya.
Min 4
¡GOL DEL COPENHAGUE!
¡GOL DEL COPENHAGUE! ¡GOL DE DADASON! Malas noticias para el Barcelona, que ha recibido un gol en contra. Falló de los culés en la salida del balón y en la contra el jugador del cuadro danés no perdonó en el mano a mano con Joan García.
Min 4
¡El PSG falla un penalti!
Hubo mano en el PSG – Newcastle y Ousmane Dembélé se encargó de disparar la pena máxima, pero Pope se lo detuvo.
Min 2
¡GOL DEL ARSENAL!
¡GOL DEL ARSENAL! ¡GOL DE GYOKERES! Se adelanta el conjunto londinense ante el Kairat. Ganan los ingleses por 1-0.
Min 3
¡GOOOOL DEL ATHLETIC!
¡GOOOL DEL ATHLETIC! ¡GOOOL DE SANCET! Se adelanta el conjunto vasco, que con esta victoria estaría en los playoffs de la Champions League. El tanto fue un lanzamiento cruzado que el atacante vasco mandó al fondo de la red tras recoger un rechace.
¡¡Comienzan los partidos de la Champions League!!
Arrancan los diferentes encuentros en la máxima competición continental. ¡Vamos a ver quién es el primero en hacer gol!
La clasificación
Recordamos que si quieren ver el estado de la clasificación de la Champions League pueden hacerlo pinchando en el enlace.
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que arranquen los 18 partidos de esta última jornada de la Champions League. ¡Vamos que en 5 minutos ruedan los balones por Europa!
Problemas en Italia
Dos aficionados del Chelsea fueron asaltados por unos ultras del Nápoles que les apuñalaron con un destornillador.
De la guerra al Metropolitano
OKDIARIO ha hablado con un miembro del Bodo/Glimt que fue piloto del ejército noruego y que estuvo en conflictos bélicos como Afganistán. El reportaje.
El top 8…y el dinero
Hoy hay demasiados equipos peleando por entrar en el top 8 de la clasificación de la Champions League, aunque sólo el Arsenal y el Bayern de Múnich lo tienen asegurado. Los que lo logren, además de avanzar a octavos de final, también se llevarán una buena cantidad de dinero.
Una media horita
Queda algo más de 30 minutos para que comiencen los partidos en los diferentes campos de Europa y que empiecen los bailes en la clasificación de la Champions League.
Alineación del Villarreal
Tenemos el once del Submarino Amarillo, que intentará conseguir ganar los tres puntos para despedirse con un triunfo de la Premier League. Esta es la alineación oficial del Villarreal contra el Bayer Leverkusen: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Viega, Cardona; Thomas Partey, Comesaña, Diatta, Pepé; Buchanan, Oluwaseyi.
Alineación del Athletic
El conjunto vasco es otro de los equipos españoles que se la juega hoy en la Champions League, ya que buscarán estar en los playoffs del torneo. Esta es la alineación oficial del Athletic Club frente al Sporting de Portugal: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Yuri, Adama; Ruiz de Galarreta, Rego, Unai Gómez, Robert Navarro; Sancet, Guruzeta.
Alineación del Atlético de Madrid
Y ahora nos llega el once con el que el Cholo Simeone va a querer llegar al ‘Topocho’. Esta es la alineación oficial del Atlético de Madrid hoy contra el Bodo/Glimt: Oblak; Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; Barrios, Koke; Nico González, Baena, Julián Álvarez, Sorloth.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos también a los elegidos por Hansi Flick para este partidazo ante el cuadro danés. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Copenhague: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Fermín, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.
El Benfica – Real Madrid
Tenemos que informar también de que estaremos narrando el Benfica – Real Madrid en directo y en vivo online gratis, por si no lo puedes ver por televisión.
Ya tenemos la alineación del Real Madrid
Uno de los primeros onces que tenemos en esta apasionante noche que tenemos por delante es el del cuadro blanco. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Benfica: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius, Mbappé
¡Vaya noche de Champions nos espera!
Aquí estamos listos ya para contarles todo lo que suceda en los encuentros que se juegan hoy en la Champions League donde se decidirá quiénes avanzan a octavos y quiénes a los playoffs.
Min 88
¡GOL DEL ARSENAL!
¡GOL DEL ARSENAL! ¡GOL DE GABRIEL JESÚS! Marcan el 4-1 los londinenses al Kairat Almaty.