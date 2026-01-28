Partidos de la Champions League, en directo: resultado y cómo va la última jornada en vivo hoy

La fase de liga de la Champions League termina hoy miércoles 28 de enero con una jornada 8 que se juega en horario unificado y que promete ser apasionante y frenética. Los clubes que tienen en juego cosas, que son la gran mayoría, ya sienten la presión de no fallar en este día que es decisivo para saber quiénes pasan a los octavos, qué clubes se meten en los playoffs y cuáles se tienen que despedir de las competiciones europeas hasta el curso que viene. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en todos los partidos de la Champions League.

El ‘MultiChampions’ League, en directo

Así está la clasificación de la Champions League

El Arsenal y Bayern de Múnich, primero y segundo clasificado, ya tienen billete en los octavos de final de la Champions League, pero el resto se la juegan esta noche. Por ejemplo, el Real Madrid tiene grandes papeletas para quedar entre los ocho primeros, pero no está asegurado y tendrán que sacar algo positivo de su visita al Benfica. El Barcelona y el Atlético de Madrid reciben al Copenhague y Bodo/Glimt respectivamente para buscar terminar entre los ocho primeros, mientras que el Athletic Club aspira a ir a los playoffs, pero tiene un duro rival como es el Sporting de Portugal. El Villarreal, por su parte, ya está eliminado y sólo se juega el honor de no acabar último.

Cambios constantes en la tabla

Hay que tener en cuenta que al disputarse un total de 18 partidos en horario unificado constantemente se irán produciendo cambios en la clasificación con equipos subiendo y bajando puestos, pero lo importante es cómo estén todos al finalizar los 90 minutos. Eso sí, en los banquillos irán enterándose de los resultados en otros choques ya la tensión y presión irán creciendo con el paso de los minutos para todos aquellos que no estén consiguiendo el objetivo que tengan esta noche.

Noche frenética en la Champions League

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de todos los partidos de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. En total hay 18 partidos y estaremos atentos a todos porque se espera una noche apasionante en la máxima competición en la que va a pasar de todo. Real Madrid, Barcelona y Atlético esperan poder estar en los octavos de final, mientras que el Athletic Club busca meterse en los playoffs y el Villarreal despedirse con un triunfo.