Champions League hoy: horario y dónde ver en directo todos los partidos de la última jornada

La Champions League vive uno de esos días grandes. Este miércoles 28 de enero se celebrará la jornada 8 de la fase de liga en horario unificado, por lo que habrá un total de 18 partidos. Todos serán emocionantes porque prácticamente todos los clubes tienen algo en juego y será muy fácil ver un baile en la tabla si se sigue en directo, ya que cada gol producirá una serie de cambios y será cuando terminen los diferentes duelos cuando ya se pueda saber definitivamente quién avanza a los octavos de final, quiénes acudirán al sorteo de playoffs y quiénes se despiden de las competiciones europeas.

Y es que hay que recordar que los ocho primeros clasificados avanzarán directamente a los octavos de final. El Arsenal y el Bayern de Múnich son los únicos que tienen garantizado acabar en estas posiciones, pero, por ejemplo, el Real Madrid tiene grandes papeletas de acompañarles y saltarse ese citado playoffs. El Barcelona y el Atlético de Madrid son los dos equipos españoles que siguen teniendo opciones de terminar entre los ocho afortunados, por lo que habrá que estar muy atentos a sus respectivos partidos.

Por otro lado, el Athletic Club arrancará la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League en la vigesimotercera posición, por lo que está en su mano avanzar a los playoffs. Si los vascos consiguen ganar alargarán su participación en la máxima competición continental, algo que no podrá hacer un Villarreal que ya lleva varias semanas eliminado virtualmente.

Horario de los partidos de la jornada 8 de la Champions League

Benfica – Real Madrid. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Estadio da Luz.

Barcelona – Copenhague. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Camp Nou.

Atlético de Madrid – Bodo/Glimt. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Metropolitano.

Athletic – Sporting de Portugal. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. San Mamés.

Bayer Leverkusen – Villarreal. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. BayArena.

Liverpool – Qarabag. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Anfield.

Mónaco – Juventus. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Estadio Luis II.

Ajax – Olympiacos. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Johan Cruyff Arena.

PSG – Newcastle. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Parque de los Príncipes.

Borussia Dortmund – Inter de Milán. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Signal Iduna Park.

Nápoles – Chelsea. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Estadio Diego Armando Maradona.

Eintracht de Frankfurt – Tottenham. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Eintracht Frankfurt Stadium.

Arsenal – Kairat Almaty. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Emirates Stadium.

Pafos – Slavia de Praga. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Limassol Stadium.

Manchester City – Galatasaray. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Etihad Stadium.

Brujas – Olympique de Marsella. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. Jan Breydelstadion.

Union Saint-Gilloise – Atalanta. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. RSC Anderlecht Stadium.

PSV – Bayern de Múnich. Miércoles 28 de enero a las 21:00 horas. PSV Stadion.

Dónde ver por TV todos los partidos de la Champions League