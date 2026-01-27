Athletic - Sporting: cuándo es, horario y dónde ver por televisión en directo y en vivo online el partido de la Champions League.

San Mamés se prepara para acoger un partidazo en el que el Athletic Club se juega mucho. Los vascos reciben al Sporting de Portugal en lo que será un auténtico partidazo, ya que ambos necesitan ganar para cumplir sus objetivos en esta edición de la Champions League. Los rojiblancos, para meterse en los playoffs, mientras que los lusos sueñan con acabar entre los ocho primeros para pasar directamente a los octavos de final. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Bilbao.

A qué hora es el partido de la Champions League Athletic Club – Sporting de Portugal

El Athletic Club se enfrenta en San Mamés al Sporting de Portugal en el partido que corresponde a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. Los pupilos de Ernesto Valverde se la juegan en la máxima competición continental, ya que necesitan ganar sí o sí para clasificarse para la fase eliminatoria. El objetivo es sumar esos tres puntos para estar en los playoffs en el mes de febrero, pero no lo tendrán nada fácil, ya que los lisboetas también buscarán el triunfo porque están peleando por acabar entre los ocho primeros clasificados.

Horario del Athletic Club – Sporting de Portugal: cuándo es el partido de la Champions League

La UEFA ha programado este emocionante Athletic Club – Sporting de Portugal correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 28 de enero. El organismo que rige el fútbol europeo ha programado este partidazo entre vascos y portugueses en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y coincidirá con el resto de encuentros, ya que hay horario unificado para esta última fecha. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa del choque entre los aficionados para el balón ruede de manera puntual en San Mamés.

Dónde ver el Athletic Club vs Sporting de Portugal en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Athletic Club – Sporting de Portugal de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través de los diferentes canales de Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que se trata de canales que forman parte del paquete que incluye los diferentes torneos de la UEFA, por lo que no se podrá ver gratis por TV lo que suceda en San Mamés.

Todos los aficionados del conjunto rojiblanco y los amantes de las diferentes competiciones del viejo continente también podrá ver en directo en streaming y en vivo online este Athletic Club – Sporting de Portugal de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la página web de este medio para ver todo lo que ocurra en San Mamés con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta jornada 8 de la fase de liga de la Champions League que se disputará en horario unificada. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de los diferentes partidos que se juegan este miércoles. Cuando terminen publicaremos para nuestros lectores las crónicas de los equipos españoles y también toda la información necesaria sobre equipos clasificados, el sorteo, posibles cruces en los playoffs…

Dónde escuchar por radio en directo el Athletic Club – Sporting de Portugal

Los aficionados del combinado vasco que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este apasionante Athletic Club – Sporting de Portugal correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con San Mamés para contar todo lo que esté ocurriendo en Bilbao.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Athletic Club – Sporting de Portugal

San Mamés, situado en la ciudad de Bilbao, será el estadio donde se jugará este Athletic Club – Sporting de Portugal de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. Este campo, conocido también como La Catedral, se inauguró en 2013 para reemplazar al anterior, que llevaba el mismo nombre. Tiene capacidad para recibir a 53.000 aficionados y este miércoles se espera un gran ambientazo, ya que la hinchada es consciente de que un triunfo es muy importante para sus intereses deportivos y económicos.

La UEFA designó al árbitro alemán Felix Zwayer para que dirija este decisivo Athletic Club – Sporting de Portugal de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. Controlando todo en el VAR estará su compatriota Bastian Dankert, por lo que tiene que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisarla al monitor que estará localizado en la banda de San Mamés.