¿Por qué no hay Champions League hoy? El motivo por el que la jornada es en horario unificado

Los aficionados al fútbol europeo aguardan los martes y los miércoles de las semanas en las que se disputa la máxima competición continental. Son dos días marcados en el calendario, ya que en ellos se juega la Champions League; tanto en su fase de liga -ante fase de grupos- como en las eliminatorias hasta la final. Con la disputa de la octava y última jornada de esta liguilla, los días y horarios habituales en los que el espectador de la Champions acostumbra a disfrutar de sus partidos sufren modificaciones.

Una jornada final con mucho en juego, en la que prácticamente todos los partidos contarán con dos equipos pendientes tanto de su clasificación como de su puesto en la tabla. Entrar en el Top 8 conlleva el premio de evitar la ronda previa de dieciseisavos de final, que disputarán aquellos conjuntos que finalicen entre la novena y la vigesimocuarta posición. Los equipos situados entre el puesto 25 y el 36 no serán reconducidos a otra competición europea, como sucedía con el anterior formato; en el que el tercer clasificado de la fase de grupos de la Champions accedía a la ronda de dieciseisavos en la Europa League.

Por qué no hay partidos de Champions League hoy

Este martes, 27 de enero, no se disputará ningún partido de la última jornada de la fase de liga de la Champions. El motivo es que en todos los encuentros hay, al menos, un equipo con algo en juego. Esto provoca que la UEFA no quiera dar ventaja a ninguno de ellos y, por esta razón, ha programado todos los partidos para que se disputen de forma simultánea. Una medida que busca que ningún club cuente con la ventaja de saber qué necesita para lograr sus objetivos (puesto en la tabla, Top 8 o Top 24) por encima del resto de equipos Champions.

Por qué se juegan todos los partidos de Champions el miércoles

Esta igualdad de información de cara a la octava y última jornada de la liguilla provoca que todos los encuentros se disputen el miércoles 28 de enero. Con esta medida, los equipos que hayan jugado sus encuentros en su respectiva competición doméstica el domingo -como FC Barcelona y Atlético de Madrid en la Liga- cuenten con el descanso necesario para afrontar sus compromisos europeos.

Una jornada de miércoles que aguarda partidos decisivos con diferentes objetivos en juego. Como ejemplo de ello se presenta el duelo entre Benfica y Real Madrid en Da Luz. Los locales necesitan ganar para mantener sus opciones de estar entre los 24 clasificados, mientras que el conjunto merengue busca garantizar su presencia en el Top 8. Los de Álvaro Arbeloa tienen posibilidades de alcanzar una tercera posición que les aseguraría disputar la vuelta de las eliminatorias en casa hasta, mínimo, la ronda de semifinales.

A qué hora se juegan los partidos de Champions el miércoles

El horario elegido para esta noche de transistor europeo es las 21:00 horas del miércoles 28 de enero. Por tanto, la última jornada de la fase de liga de la Champions concentrará sus 18 partidos en un horario unificado. En todos ellos hay algo en juego, con objetivos diferentes en algunos casos y luchas compartidas en otros. El segundo caso tiene como principal ejemplo el duelo entre PSG (sexto) y Newcastle (séptimo), empatados a 13 puntos, en el que el ganador podría garantizar su presencia en el Top 8.

18 games kicking off simultaneously on Wednesday 🤯#UCL pic.twitter.com/NwkUz8XDgQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 26, 2026

De cara a los equipos españoles, cuatro de ellos llegan a la última jornada de la liguilla en la pelea por sus objetivos. Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid pelearán por un puesto entre los ocho primeros, con los madridistas mejor colocados con 15 puntos; por 13 de blaugranas y rojiblancos. El Athletic Club, por su parte, llega a la última jornada en la vigesimotercera posición. El conjunto bilbaíno recibe en San Mamés al Sporting de Portugal. El Villarreal, en cambio, afronta su último partido europeo sin opciones de clasificar tras sumar un punto en siete jornadas.