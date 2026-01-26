El Real Madrid tampoco podrá contar con Antonio Rüdiger ni con Trent Alexander-Arnold para el último partido de la fase liga de Champions, el que le mide este miércoles ante el Benfica en Lisboa. Los dos jugadores avanzan bien en los procesos de recuperación de su lesión y su regreso está cerca, pero no llegarán a este duelo europeo. Se espera que sí puedan estar o ante el Rayo Vallecano (este próximo domingo, 14:00 horas) o ya el duelo en Mestalla ante el Valencia del 8 de febrero.

Álvaro Arbeloa contará en el Estadio Da Luz -donde él ganó su primera Copa de Europa como jugador, la 10ª del año 2014- con los mismos jugadores que ya tuvo en Villarreal, sumándole a todos ellos la llegada de Tchouaméni, que no pudo estar en La Cerámica por sanción. Serán los mismos -más el francés- los que jueguen este duelo en el que el Real Madrid se juega entrar en el top 8 de la Champions o, en términos prácticos, librarse de una ronda en esa competición.

Para ello, el equipo blanco lo tiene muy avanzado. Es tercero en la clasificación y deberían superarle seis equipos para perder ese beneficio. Juega ante el Benfica de José Mourinho en Lisboa, con el equipo portugués jugándose la vida: ellos sí necesitan ganar -y esperar otros resultados- para entrar entre los 24 primeros, que da acceso a la siguiente ronda.

Así, en el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, ha habido una sesión intensa para algunos jugadores. Bajo la lluvia, Ferland Mendy ya se entrenó en solitario sobre el césped, aunque su regreso está todavía lejos. Más lejano está la vuelta de Eder Militao. El Real Madrid viajará a Lisboa este martes a las 12:00 horas y se entrenará en Da Luz a las 19:00. El partido es el miércoles a las 21:00 hora peninsular española.