Apagón de los árbitros españoles en Europa: UEFA vuelve a castigarles sin Champions ni Europa League

La deriva del nuevo Comité Técnico de Árbitros (CTA) empieza a tener demasiadas similitudes con el antiguo régimen impuesto por Medina Cantalejo. La más preocupante es el veto –de nuevo– en las competiciones UEFA. Ninguno de los árbitros españoles fue seleccionado en la última semana para arbitrar en las jornadas decisivas de Champions League y Europa League.

En total se jugaron 29 partidos sin equipos españoles, es decir, en los que podía haber sido designado alguno de los hombres de Fran Soto y Fernández Borbalán. Pero no. Sí que ha habido representación en el VAR, pero en lo relativo a los que portan el silbato sobre el césped, el organismo continental ha vuelto a dar un toque al arbitraje español. El nivel de los colegiados españoles vuelve a estar en entredicho y, también, vuelve a echarse de menos la falta de autocrítica, como en las anteriores etapas.

Gil Manzano, Sánchez Martínez y Hernández Hernández son los tres árbitros de la UEFA que pertenecen a la máxima categoría. Ninguno de ellos ha sido designado para pitar ni en Champions, ni en Europa League. Además, desde hace apenas un mes, Alberola Rojas también puede pitar encuentros de Europa League, puesto que ha sido ascendido a la categoría First, la inmediatamente inferior a la Elite. Tampoco ha sido designado para arbitrar ningún encuentro.

Esta decisión sólo pone de manifiesto una obviedad: que el arbitraje español vuelve a estar señalado. Después de un comienzo de temporada que invitaba al optimismo con la regeneración absoluta de la cúpula del CTA, con la llegada de Fran Soto y la designación de Fernández Borbalán como responsable técnico y de Prieto Iglesias como responsable del VAR; todo ha vuelto al cauce anterior.

El nivel de los árbitros españoles vuelve a vivir horas bajas y UEFA se lo recuerda dejándoles fuera en una jornada clave para las dos máximas competiciones continentales. Con todo en juego para los equipos que participan en Champions y Europa League, el organismo europeo no quiere que los trencillas españoles se metan. Cualquier decisión arbitral puede marcar la clasificación y no quieren que esta esté condicionada por los posibles errores que puedan cometer, como ya pasa en Liga cada fin de semana.

El CTA vuelve a las andadas

El nuevo CTA comenzó el curso reconociendo errores y siendo autocrítico con las actuaciones de sus colegiados. Trataban de dejar atrás una imagen manchadísima por el estallido del caso Negreira y por los métodos de Medina Cantalejo. Pero todo duró poco. Hasta que reconocieron que Gil Manzano –uno de sus favoritos– no debió expulsar a Huijsen en Anoeta. El Real Madrid solicitó, en base a esa opinión que llegaba por parte del propio estamento arbitral, que la tarjeta fuese retirada, algo que no pasó. Para evitar líos, desde entonces han optado por lo de siempre: cerrar filas y cubrirse los errores.

El resultado no puede ser más revelador. Como ya pasara el pasado verano, cuando FIFA les dejó fuera del Mundial de Clubes, ahora UEFA les lanza un nuevo aviso. De cara a la séptima jornada de Champions y Europa League, les han dejado en casa. Tendrán que cambiar las cosas y mejorar su rendimiento técnico en los próximos meses si quieren estar en el próximo Mundial 2026 en lugar de verlo por televisión.