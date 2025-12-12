El ‘Negreiro’ Alberola Rojas asciende a la categoría FIRST de la UEFA con apenas 34 años

La FIFA ha ascendido a Alberola Rojas a la categoría FIRST de la UEFA. El máximo organismo del fútbol mundial comunicó este viernes la noticia del ascenso de los árbitros internacionales españoles Javier Alberola Rojas y María Eugenia Gil Soriano, tal y como anunció en un comunicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El colegiado del comité castellano-manchego fue uno de los clientes del hijo de Negreira, al que pagó un total de 7.400 euros en 13 pagos por servicios de coaching.

De esta manera, Alberola Rojas y María Eugenia Gil Soriano ascienden al escalón previo al grupo ÉLITE UEFA, que permite arbitrar en los grandes torneos y competiciones internacionales. En apenas dos años, Alberola ha pasado de la tercera a la segunda categoría de la UEFA. Un ascenso meteórico para el español, que está considerado por el organismo europeo como el árbitro con más proyección internacional del país.

A sus 34 años, Alberola Rojas estaba pitando en la Conference League, donde ha dirigido tres partidos en toda su carrera profesional –uno la pasada temporada y dos en la actual–. De la Champions League tan sólo ha dirigido un encuentro correspondiente a la primera ronda de clasificación para la fase liga de la competición, entre un equipo de Islas Feroe y otro de Luxemburgo.

Al ascender de la SECOND a la FIRST podrá arbitrar duelos de Europa League. Pero hasta que no sea ÉLITE no podrá dirigir en Champions ni pitar en una Eurocopa o en un Mundial. A día de hoy, España cuenta con cinco árbitros en la máxima categoría de la UEFA, que son: Jesús Gil Manzano, José María Sánchez Martínez, Alejandro Hernández Hernández, Marta Huerta de Aza y Olatz Rivera Olmedo.

El resto de los colegiados internacionales principales del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, un total de 15, mantienen su categoría, sumando España hasta cinco árbitros UEFA ÉLITE: Jesús Gil Manzano, José María Sánchez Martínez, Alejandro Hernández Hernández, Marta Huerta de Aza y Olatz Rivera Olmedo. Además, la RFEF recordó que en 2026 España estrena dos nuevos árbitros internacionales con Mateo Busquets y Paola Cebollada.