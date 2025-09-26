Alerta en el derbi: Alberola Rojas pitará al Real Madrid ante el Atlético

Saltan las alarmas en el derbi. Javier Alberola Rojas será el encargado de pitar el derbi entre Atlético y Real Madrid este sábado a las 16:15 horas en el Metropolitano. Será la tercera vez que colegiado castellano manchego arbitre un derbi. Alberola Rojas fue uno de los clientes del hijo de Negreira, al que pagó por servicios de coaching un total de 7.400 euros en 13 pagos. El CTA le ha elegido para arbitrar el primer gran partido de la temporada, acompañado por Carlos del Cerro Grande en el VAR.

Será la primera vez esta temporada que Alberola Rojas pite a Atlético y Real Madrid. El último partido que dirigió al conjunto madridista fue el de la jornada 36 de la temporada 2025-26 contra el Mallorca. Aquel día los blancos ganaron con sufrimiento al conjunto balear gracias a un gol de Jacobo Ramón en el 95. El tanto del canterano culminaba la remontada, después de que Valjent adelantara a los visitantes en el primer tiempo y Mbappé empatara en el minuto 68. Desde entonces, el castellano manchego no se ha vuelto a cruzar en el camino de los blancos.

El balance del Real Madrid con Alberola es de 11 victorias, 3 derrotas y 2 empates en 16 partidos; mientras que el del Atlético es de 10 victorias, 4 empates y 4 derrotas en 18 encuentros. La última vez que pitó a los rojiblancos fue en el empate a uno contra el Espanyol en Cornellà, en el partido correspondiente a la jornada 29 de la Liga 2024-25. Los de Simeone llevan casi un año sin ganar con este colegiado. Su último triunfo data del 8 de diciembre de 2024 contra el Sevilla en el mismo escenario donde se disputará el derbi, el Metropolitano.

Después de ser elegido por el CTA como mejor árbitro de la pasada temporada, el árbitro del comité castellano manchego dirigirá por tercera vez en su carrera un derbi entre Real Madrid y Atlético. El primero fue en el Metropolitano en la temporada 2023-24 y cayó del lado de los colchoneros por 3-1. El segundo y último fue en las semifinales de la Supercopa de España, donde los blancos se impusieron por 5-3 en la prórroga.

Alberola Rojas tiene precedentes

El colegiado ya pitó el partido entre Leganés y Real Madrid de la pasada temporada en Butarque, en el que el conjunto blanco ganó 0-3. Pese a la victoria, tuvo errores, como un penalti no pitado sobre Vinicius. La jugada ocurrió pasada la media hora, en un centro al área en el que el brasileño intentó un disparo. En ese momento Altimira le dio una clara patada. Tampoco señaló otro cometido en la segunda sobre Bellingham. Precisamente el inglés fue víctima de otro penalti no señalado por Alberola Rojas en un Real Madrid-Real Sociedad de Copa del Rey, después de que Remiro le propinara un manotazo al jugador madridista.

Sin embargo, tiene importantes polémicas en un derbi. Sin ir más lejos, en la temporada 2023-24 pitó uno de los únicos dos partidos que el Real Madrid perdió. Los madridistas cayeron en la jornada 6 de Liga ante el Atlético, después de que el colegiado diera validez a un gol de Morata que venía precedido de una clara falta a Bellingham o anulara un gol totalmente legal a Camavinga por un presunto fuera de juego posicional de Rüdiger, al que le estaban haciendo penalti y que no interviene en la jugada.

Un madrileño en el VAR

Por primera vez en un derbi habrá un madrileño arbitrando. Será en la sala VOR, donde estará Carlos del Cerro Grande para ayudar a Alberola Rojas. El nuevo CTA ha querido acabar con los clichés de que un árbitro no puede pitar a los equipos de la misma Comunidad Autónoma al Comité que pertenece. Es decir, un árbitro madrileño puede dirigir un partido de un equipo madrileño. Del Cerro Grande romperá con esa norma no escrita que había y estará en el VAR del Atlético-Real Madrid.