Alberola Rojas no quiso pitar un penalti claro de Remiro a Bellingham por un manotazo

El Real Madrid reclamó un penalti claro sobre Jude Bellingham por un manotazo de Remiro que Alberola Rojas y Turjillo Suárez, desde el VAR, pasaron por alto. En el minuto 49, el inglés acabó tendido en el césped. Todo, tras una acción a la salida de un córner en la que parecía chocar con el guardameta de la Real Sociedad. Aunque el colegiado señaló saque de puerta, el portero acabó pasándole el guante por la cara al jugador del conjunto madridista, pero ni el colegiado, ni el árbitro de VAR –sorprendentemente– consideraron que la acción era merecedora de penalti.

Alberola tuvo claro desde el primer momento que no había sucedido nada. Fue en la repetición donde se aprecia que Remiro deja la mano atrás para impactar en la cara de Bellingham. Sin embargo, Trujillo Suárez, que estaba en el VAR, no consideró que la acción debía ser revisada por el árbitro. No le llamó para que viera lo sucedido en el monitor y, por tanto, Alberola no señaló el penalti cometido sobre el astro británico.

Una acción que llegó nada más comenzar la segunda parte. El Real Madrid había empatado por medio de Endrick el partido, puesto que los donostiarras se habían adelantado por medio de Barrenetxea. El conjunto de Imanol empató la eliminatoria gracias al tanto de su canterano, puesto que los madridistas habían logrado una victoria por 0-1 en Anoeta.

Cabe recordar que Alberola Rojas, como desveló en exclusiva OKDIARIO, fue uno de los colegiados que pagó una importante cantidad de dinero al hijo de Negreira, Javier Enríquez, por sus supuestas labores de coaching. Esos servicios fueron desde finales de 2018 hasta 2020 y pagó por ellos un importe de 7.400 euros. Aparecen en los Papeles de Negreira como abonos realizados por transferencia, reconocidos y declarados.

Otra vez Alberola Rojas se cruza en el camino del Real Madrid en la Copa del Rey. El colegiado manchego ya dirigió a los blancos en su primer compromiso en esta competición esta temporada contra la Deportiva Minera, equipo de Segunda Federación. Un encuentro que se disputó en Cartagena la noche de Reyes y que el Real Madrid ganó por 0-5. Pero es que Alberola también pitó al Madrid en cuartos de final, la anterior ronda, contra el Leganés en Butarque. Los de Ancelotti ganaron con un tanto final de Gonzalo. El manchego le pitó un penalti a los pepineros.

Este martes, desde las 21:30 horas en el Santiago Bernabéu, Alberola Rojas se encontrará con el Real Madrid por tercera vez esta temporada en la Copa del Rey. Será con motivo de la vuelta de la semifinal del torneo ante la Real Sociedad. Los blancos tienen que defender el 0-1 conseguido en la ida en San Sebastián si quieren pasar a la gran final.

