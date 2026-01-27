Horario y canal de TV del Bayer Leverkusen - Villarreal: dónde ver gratis en directo y en vivo online el partido de Champions League.

El Villarreal y el Bayer Leverkusen se verán las caras en esta octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League, que es unificada. El Submarino Amarillo no tiene opciones de clasificarse para la siguiente ronda, pero esperan despedirse de esta edición de la máxima competición continental con un triunfo a domicilio frente a un equipo que sí se la juega en este choque. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el BayArena.

A qué hora es el partido de la Champions League Bayer Leverkusen – Villarreal

El Villarreal viaja a Alemania para enfrentarse al Bayer Leverkusen en el partido que corresponde a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. El Submarino Amarillo afronta este choque como un mérito trámite, ya que desde hace varias semanas se despedían de sus posibilidades de pelear por estar en los playoffs. En esta ronda sí que intentarán estar los germanos, que buscarán hacerse fuertes en su estadio para lograr un triunfo que les garantice seguir vivos en la máxima categoría continental.

Horario del Bayer Leverkusen – Villarreal: cuándo es el partido de la Champions League

La UEFA ha programado este vibrante Bayer Leverkusen – Villarreal correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 28 de enero. El organismo que controla el fútbol europeo ha fijado este choque entre germanos y españoles en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Este horario es el mismo que el resto de encuentros, ya que esta jornada es unificada. Todo debería transcurrir sin incidentes entre los aficionados en la previa del choque para que pueda comenzar de manera puntual en el BayArena.

Dónde ver el Bayer Leverkusen vs Villarreal en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de este torneo del viejo continente. El Bayer Leverkusen – Villarreal de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por uno de los diferentes canales que esta plataforma tiene denominados Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recordar que este encuentro y el resto de esta octava fecha no se podrán ver gratis por TV, por lo que habrá que tener contratado el paquete que incluye el fútbol europeo.

Todos los hinchas del Submarino Amarillo y los seguidores de las diferentes competiciones europeas también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Bayer Leverkusen – Villarreal de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que recordar que este medio ofrecerá la posibilidad a todos sus clientes de acceder con un ordenador a su página web para disfrutarlo de todo lo que suceda en el BayArena.

Además, en la web de OKDIARIO vamos a ofrecer a todos nuestros lectores la mejor información sobre todo lo que suceda en la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo el resultado, goles y minuto a minuto de los diferentes encuentros que se juegan en esta fecha en horario unificado. Una vez vayan sonando los pitidos finales del árbitro publicaremos las crónicas de los equipos españoles y también todas las noticias relacionadas con los clasificados, el sorteo, los posibles cruces…

Dónde escuchar por radio en directo el Bayer Leverkusen – Villarreal

Todos aquellos hinchas del cuadro dirigido por Marcelino García Toral que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este emocionante Bayer Leverkusen – Villarreal de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el BayArena para contar todo lo que esté ocurriendo en Alemania.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Bayer Leverkusen – Villarreal

El BayArena, situado en el estado de Renania del Norte-Westfalia, será el escenario donde se jugará este Bayer Leverkusen – Villarreal que cayó en la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. Este campo se inauguró en 1958, por lo que tiene una buena historia a sus espaldas, pero es cierto que ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de este tiempo. Tiene capacidad para recibir a más de 30.000 espectadores en sus gradas y se espera un gran ambientazo este miércoles, ya que la entidad germana necesita a sus aficionados para intentar lograr su objetivo que es sumar tres puntos.

La UEFA ha designado al árbitro noruego Espen Eskas para que imparta justicia en este Bayer Leverkusen – Villarreal de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. A los mandos del VAR estará el inglés Michael Salisbury, por lo que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción al monitor que estará en la banda del BayArena.