Peligro en la Champions: más de 70 jugadores podrían perderse la siguiente ronda
Jugador de Real Madrid, Atlético, Barcelona y Athletic podrían perderse el próximo partido
Los de Simeone son los que tienen más apercibidos
Apagón de los árbitros españoles en Europa: UEFA vuelve a castigarles sin Champions ni Europa League
El nuevo formato de la Champions con 36 equipos participantes hace que todas las plantillas, además de tener más riesgo de lesión por la carga de partidos, puedan tener problemas con los apercibidos de cara a las eliminatorias. En esta edición y a falta de la última jornada de la liguilla, prácticamente todos los clubes se la jugarán con varios de cara a la próxima ronda.
Concretamente, hasta 71 futbolistas está apercibidos de sanción si ven una tarjeta amarilla más. En caso de verla, muchos se perderían la ida de octavos y dieciseisavos, donde hay nombres muy importantes de los principales favoritos al título europeo. Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Athletic se expondrán al riesgo para lograr la mejor clasificación posible (el Villarreal está eliminado matemáticamente) donde los rojiblancos son los más expuestos en Champions.
Los 71 apercibidos de sanción en la Champions
- Real Madrid: Jude Bellingham.
- FC Barcelona: Marc Casadó, Fermín López y Gerard Martín.
- Atlético: Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Giuliano Simeone y Diego Pablo Simeone (entrenador).
- Villarreal: Renato Veiga, Marcelino García Toral (entrenador) y Alfonso Pedraza
- PSG: Nuno Mendes.
- Manchester City: Savinho y Nico O’Reilly.
- Bayern Múnich: Michael Olise.
- Liverpool: Conor Bradley y Curtis Jones.
- Inter Milán: Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez y Henrikh Mkhitaryan.
- Chelsea: Enzo Fernández y Andrey Santos.
- Arsenal: Christian Norgaard.
- Borussia Dortmund: Karim Adeyemi.
- Bayer Leverkusen: Christian Kofane.
- Benfica: Dodi Lukebakio y Nicolás Otamendi.
- Atlanta: Marten de Roon y Yunus Musah.
- Juventus: Juan David Cabal, Andrea Cambiasso, Lloyd Kelly y Manuel Locatelli.
- Brujas: Raphaen Nwadike.
- Tottenham: Richarlison y Randal Kolo Muani.
- Ajax: Youri Baas, Anton Gaael y Wout Weghorst.
- Nápoles: Noa Lang, Amir Rrahmani.
- Sporting: Maxi Araújo, Pedro Antonio Pereira y Luis Suárez.
- Olympiakos: Dani García y Mehdi Taremi.
- Slavia Praga: El Hadji.
- Bodo Glimt: Sondre Auklend y Patrick Berg.
- Marsella: Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi y Roberto de Zerbi (entrenador).
- Copenhague: Panteleimon Hatzidiakos, Marcos López y Jacob Neestrup.
- Mónaco: Mohammed Salisu y Aleksandr Golovin.
- Galatasaray: Okan Buruk (entrenador), Ismail Jakobs, Mario Lemina y Davinson Sánchez.
- Union Saint-Gilloise: Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Ousseynou Niang y Kamiel van de Perre.
- Qarabag: Matheus da Silva y Kevin Medina.
- Newcastle: Joelinton, Daniel Burn y Malick Thiaw.
- Pafos: Mislav Orsic.
- Kairat Almaty: Ofri Arad, Jorge Gabriel da Costa y Azamat Tuyakbayev.
Los 14 jugadores sancionados para la última jornada
- Barcelona: Frenkie de Jong.
- Athletic: Mikel Jaureguizar.
- Villarreal: Santiago Mouriño
- Manchester City: Rodri Hernández.
- Bayern Múnich: Kim Minjae.
- Borussia Dortmund: Daniel Svenson.
- Arsenal: Mikel Merino y Declan Rice.
- PSV Eindhoven: Yarek Gasiorowski.
- Marsella: Benjamin Pavard.
- Copenhague: Thomas Delaney.
- Galatasaray: Metehan Baltaci.
- Union Saint-Gilloise: Promise David.
- Pafos: Ivan Sunjic.