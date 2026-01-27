Peligro en la Champions: más de 70 jugadores podrían perderse la siguiente ronda

El nuevo formato de la Champions con 36 equipos participantes hace que todas las plantillas, además de tener más riesgo de lesión por la carga de partidos, puedan tener problemas con los apercibidos de cara a las eliminatorias. En esta edición y a falta de la última jornada de la liguilla, prácticamente todos los clubes se la jugarán con varios de cara a la próxima ronda.

Concretamente, hasta 71 futbolistas está apercibidos de sanción si ven una tarjeta amarilla más. En caso de verla, muchos se perderían la ida de octavos y dieciseisavos, donde hay nombres muy importantes de los principales favoritos al título europeo. Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Athletic se expondrán al riesgo para lograr la mejor clasificación posible (el Villarreal está eliminado matemáticamente) donde los rojiblancos son los más expuestos en Champions.

Los 71 apercibidos de sanción en la Champions

Real Madrid : Jude Bellingham.

: Jude Bellingham. FC Barcelona : Marc Casadó, Fermín López y Gerard Martín.

: Marc Casadó, Fermín López y Gerard Martín. Atlético : Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Giuliano Simeone y Diego Pablo Simeone (entrenador).

: Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Giuliano Simeone y Diego Pablo Simeone (entrenador). Villarreal : Renato Veiga, Marcelino García Toral (entrenador) y Alfonso Pedraza

: Renato Veiga, Marcelino García Toral (entrenador) y Alfonso Pedraza PSG : Nuno Mendes.

: Nuno Mendes. Manchester City : Savinho y Nico O’Reilly.

: Savinho y Nico O’Reilly. Bayern Múnich : Michael Olise.

: Michael Olise. Liverpool : Conor Bradley y Curtis Jones.

: Conor Bradley y Curtis Jones. Inter Milán : Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez y Henrikh Mkhitaryan.

: Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez y Henrikh Mkhitaryan. Chelsea : Enzo Fernández y Andrey Santos.

: Enzo Fernández y Andrey Santos. Arsenal : Christian Norgaard.

: Christian Norgaard. Borussia Dortmund : Karim Adeyemi.

: Karim Adeyemi. Bayer Leverkusen : Christian Kofane.

: Christian Kofane. Benfica : Dodi Lukebakio y Nicolás Otamendi.

: Dodi Lukebakio y Nicolás Otamendi. Atlanta : Marten de Roon y Yunus Musah.

: Marten de Roon y Yunus Musah. Juventus : Juan David Cabal, Andrea Cambiasso, Lloyd Kelly y Manuel Locatelli.

: Juan David Cabal, Andrea Cambiasso, Lloyd Kelly y Manuel Locatelli. Brujas : Raphaen Nwadike.

: Raphaen Nwadike. Tottenham : Richarlison y Randal Kolo Muani.

: Richarlison y Randal Kolo Muani. Ajax : Youri Baas, Anton Gaael y Wout Weghorst.

: Youri Baas, Anton Gaael y Wout Weghorst. Nápoles : Noa Lang, Amir Rrahmani.

: Noa Lang, Amir Rrahmani. Sporting : Maxi Araújo, Pedro Antonio Pereira y Luis Suárez.

: Maxi Araújo, Pedro Antonio Pereira y Luis Suárez. Olympiakos : Dani García y Mehdi Taremi.

: Dani García y Mehdi Taremi. Slavia Praga : El Hadji.

: El Hadji. Bodo Glimt : Sondre Auklend y Patrick Berg.

: Sondre Auklend y Patrick Berg. Marsella : Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi y Roberto de Zerbi (entrenador).

: Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi y Roberto de Zerbi (entrenador). Copenhague : Panteleimon Hatzidiakos, Marcos López y Jacob Neestrup.

: Panteleimon Hatzidiakos, Marcos López y Jacob Neestrup. Mónaco : Mohammed Salisu y Aleksandr Golovin.

: Mohammed Salisu y Aleksandr Golovin. Galatasaray : Okan Buruk (entrenador), Ismail Jakobs, Mario Lemina y Davinson Sánchez.

: Okan Buruk (entrenador), Ismail Jakobs, Mario Lemina y Davinson Sánchez. Union Saint-Gilloise : Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Ousseynou Niang y Kamiel van de Perre.

: Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Ousseynou Niang y Kamiel van de Perre. Qarabag : Matheus da Silva y Kevin Medina.

: Matheus da Silva y Kevin Medina. Newcastle : Joelinton, Daniel Burn y Malick Thiaw.

: Joelinton, Daniel Burn y Malick Thiaw. Pafos : Mislav Orsic.

: Mislav Orsic. Kairat Almaty: Ofri Arad, Jorge Gabriel da Costa y Azamat Tuyakbayev.

Los 14 jugadores sancionados para la última jornada