Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Copenhague de la Champions League El Barcelona - Copenhague es de la jornada 8 de la Champions League y se jugará en el Camp Nou El Barcelona espera ganar y poder clasificarse para los octavos de final de la Champions League

El Barcelona se la juega en la Champions League. El conjunto catalán espera lograr un triunfo en esta octava jornada de la fase de liga frente al Copenhague, ya que la victoria podría meter al cuadro azulgrana entre los ocho primeros y así avanzar directamente a los octavos de final. Hay mucha igualdad entre los clubes que están peleando por esos puestos, por lo que no será nada fácil. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Camp Nou.

A qué hora es el partido de la Champions League Barcelona – Copenhague

El Barcelona recibe al Copenhague en el Camp Nou para jugar el partido que corresponde a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto azulgrana arranca esta fecha fuera de los ocho primeros puestos, pero los pupilos de Hansi Flick son conscientes de que una victoria prácticamente les metería en esos puestos que dan acceso a los octavos de final de la máxima competición continental. El objetivo será sumar los tres puntos ante un rival asequible para saltarse la ronda de playoffs, que serviría de descanso y no se correría el riesgo de quedar eliminados.

Horario del Barcelona – Copenhague: cuándo es el partido de la Champions League

La UEFA ha programado este frenético y decisivo Barcelona – Copenhague de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 28 de enero. El organismo que controla el fútbol europeo ha fijado este choque en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, el mismo que el resto de partidos, ya que es en horario unificado. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa de este choque entre los aficionados para que el balón ruede de manera puntual en el Camp Nou.

Dónde ver el Barcelona vs Copenhague en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos de la máxima competición continental y del resto de torneos europeos para emitirlos en exclusiva en nuestro país. Este Barcelona – Copenhague de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar Liga de Campeones. Cabe recordar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para poder disfrutar de todo lo que suceda en el Camp Nou, por lo que no se podrá ver por TV gratis.

Todos los aficionados del cuadro catalán y los seguidores de las diferentes competiciones continentales deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Barcelona – Copenhague correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. La página web de este medio también estará disponible para todos los clientes de este operador para que puedan acceder con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Camp Nou.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee en esta jornada 8 de la fase de liga de la Champions League que se jugará en horario unificado. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en los partidos que se juegan este miércoles. Una vez terminen, publicaremos los clubes clasificados, las crónicas de los equipos españoles y todo tipo de información necesaria para estar al día de lo que ha ocurrido en la máxima competición continental.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Copenhague

Los hinchas del cuadro culé que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este apasionante Barcelona – Copenhague de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Camp Nou para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en la Ciudad Condal.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Copenhague

El Camp Nou, ubicado en el barrio catalán de Les Corts, será el escenario donde se disputará este Barcelona – Copenhague correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. Este estadio fue inaugurado en 1957 y ahora mismo tiene aforo para 45.000 aficionados, ya que hay que recordar que en estos momentos continúa de obras. Se espera una gran entrada, ya que los jugadores culés se juegan avanzar a los octavos de final de la máxima competición del viejo continente.

La UEFA ha designado al árbitro francés Benoit Bastien para que dirija la contienda entre el Barcelona y Copenhague en esta jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. El belga Bram Van Driessche estará controlando todo en el VAR revisando todas las acciones polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya analizar la jugada al monitor que estará localizado en la banda del Camp Nou.