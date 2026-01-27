Alineación del Barcelona contra el Copenhague: Flick prepara un once superofensivo

La alineación del Barcelona para medirse al Copenhague este miércoles a partir de las 21:00 en el Camp Nou con motivo de la última jornada de la Fase Liga de la Champions League tendrá un once superofensivo formado por Hansi Flick con la idea de atacar y marcar el mayor número de goles posibles para meterse entre los ocho primeros.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Joan García. El portero catalán sigue defendiendo la portería culé y así lo hará durante toda la temporada en todas las competiciones si las lesiones le siguen respetando.

En la defensa formada por Hansi Flick hay pocas novedades. Tras descansar en Liga el pasado fin de semana, vuelven Koundé y Balde a ser titulares en los laterales. Cubarsí y Gerard Martín formarán la pareja de centrales ante el Copenhague.

La alineación del Barcelona no podrá contar con Pedri lesionado ni De Jong sancionado. Por lo tanto, Hansi Flick sacará un centro del campo novedoso con Eric García como único jugador y por delante Dani Olmo y Fermín López. Un once superofensivo para ir al ataque con todo.

Y en la parte ofensiva de la alineación del Barcelona, el equipo culé saldrá contra el Copenhague con un tridente formado por Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Copenhague en la última jornada de la Fase Liga de la Champions League: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.