Dani Olmo: «Queremos ganar y marcar el mayor número de goles para estar entre los ocho primeros»

Dani Olmo compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa de la última jornada de la Fase Liga de la Champions League que medirá este miércoles al Barcelona y al Copenhague en el Camp Nou. El equipo culé necesita ganar, anotar varios goles y esperar para poder entrar entre los ocho primeros directo a octavos de final.

«Lo afrontamos con las mismas ganas. Queremos estar entre los ocho primeros, es nuestro objetivo», comenzó señalando Dani Olmo en la sala de prensa.

«Queremos ganar y luego marcar el mayor número de goles posibles. No miraremos los otros partidos», señaló el jugador del Barcelona sobre esta última jornada de Champions.

«Es otro rol. Las bajas de Pedri y Frenkie son sensibles, pero no será excusa. Puedo jugar ahí, Bernal, Casadó… Ya he jugado ahí, así que no hay problema», dijo sobre las opciones de jugar más retrasado en el centro del campo.

Sobre Fermín y su gran momento: «Me alegro mucho por él. Es un jugador increíble, me llevo de maravilla con él. Su renovación es una gran noticia para el club y el vestuario. A veces ha sido él o yo, pero eso no es un problema. Además, somos compatibles».

«Estoy contento, satisfecho, pero aún puedo sacar una mejor versión de mí mismo. He tenido más continuidad, más acierto, pero puedo mejorar en muchos aspectos», comentó el mediocentro culé.

Sobre la salida de Dro: «Cada uno tiene sus motivos. Yo tenía los míos, Dro tiene otros. Es una pena, porque es una apuesta de club, estaba en dinámica. Desearle lo mejor».

«Nuestro objetivo es mejorar la temporada pasada, ganar. Todo el equipo lo sabe y vamos a por ello. Cada partido van saliendo cosas. Jugar un partido perfecto es muy difícil y sería un problema, porque no tendrías margen de mejora», dijo Olmo ante los medios de comunicación.

Sobre su estado físico: «He seguido igual. Tenía claro que era la manera que tenía que continuar. Esa continuidad me está haciendo estar así dentro del campo, era como pensaba que me iba a ir bien».

Sobre Lamine Yamal: «¿Del pase no se dice nada, no? Lamine tiene su camino, él lo sabe. Compararlo con Messi es una locura, aunque Lamine es un espectáculo, nos da mucho, pero nos va a dar mucho más en un futuro. Estamos ahí para ayudarlo, para hacerlo mejor. Si juega bien el equipo va a ganar, es una cosa colectiva».

Su relación con Flick: «Que controle el partido, que reciba más balones. Que haga jugar al equipo. Estoy contento de poder participar un poco más en esas posiciones, porque tienes más contacto con el balón».