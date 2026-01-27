Flick: «No será fácil, pero queremos alcanzar el Top-8»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa de la última jornada de la Fase Liga de la Champions League que medirá este miércoles al Barcelona y al Copenhague en el Camp Nou. El equipo culé necesita ganar, anotar varios goles y esperar para poder entrar entre los ocho primeros directo a octavos de final.

«Estamos bien, confiados. El Copenhague tiene que ganar también. Tenemos que defender, jugar a nuestro mejor nivel. No va a ser fácil, pero queremos ganar y alcanzar el top-8», comenzó declarando ante los medios de comunicación el entrenador del Barcelona.

«Solo miramos lo que está en nuestras manos. Tenemos que jugar y ganar. Confiamos en nosotros y eso es lo que quiero ver», dijo Hansi Flick sobre la cantidad de goles que deberán marcar o no.

Más sobre los goles: «Tenemos que ir paso a paso. Hemos de respetar al Copenhague, que tiene un equipo fantástico. Quiero jugar a nuestro máximo nivel. Primero, mantener la portería a cero y luego marcar goles».

Hansi Flick también confirmó el alta médica de Ferran Torres: «Está bien, tiene buena pinta. Está preparado para mañana».

«El club ha hecho una buena faena, porque es muy importante. Su mentalidad es muy buena. Estoy contento de que esté aquí. Cuando vienen de La Masía y se quedan en el primer equipo es perfecto», señaló sobre la renovación de Fermín y su figura en el equipo.

«Por supuesto, me encanta. De eso se trata. Nosotros tenemos una gran oportunidad de quedar entre los ocho primeros. Haremos todo lo posible por conseguirlo. Me gusta el nuevo formato», comentó Hansi Flick en sala de prensa.

Sobre Lamine: «La relación es buena, como con los otros jugadores. Sin el primer gol, el tercero no hubiera llegado. Valoro mucho la presión, es muy bueno. Todo el mundo ve el gol, pero para mí la presión fue más importante. Sirvió para marcar el primer gol y cambiar la dinámica».