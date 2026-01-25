Flick avisa a su plantilla: «Está muy claro que cuando no jugamos a nuestro mejor nivel es difícil ganar»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Camp Nou tras la victoria del Barcelona por 3-0 contra el Real Oviedo que le permite recuperar el liderato de la Liga. Los goles de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal le dieron los tres puntos al cuadro azulgrana.

«Es la mejor forma de preparar el partido del miércoles contra el Copenhaguen. Esto es lo que queremos ver y lo que los fans merecen», comenzó diciendo el entrenador del Barcelona ante los medios de comunicación.

«No quiero poner excusas por la mala primera mitad, pero hemos estado viajando sin parar. Una semana en Arabia Saudí, partidos cada 3 días, el frío en Praga… Todas estas cosas nos afectan», dijo Hansi Flick en rueda de prensa sobre la mala primera parte del equipo.

«El gol de Lamine Yamal fue bonito, pero lo que más me alegra es que presionó muy fuerte esta noche. Así es como jugamos nuestro partido», dijo Flick sobre el 3-0 y sobre el trabajo de su perla.

«Eric García está a un gran nivel. Creo que puede jugar en casi todas las posiciones defensivas, y estoy muy contento con él», comentó en sala de prensa el entrenador alemán.

«Está muy claro que cuando no jugamos a nuestro mejor nivel, se vuelve difícil ganar y jugar bien», señaló avisando a su plantilla. «La segunda mitad fue realmente buena. Estoy contento con la segunda mitad porque pasamos bien y nos combinamos bien», añadió sobre el partido de su equipo.

Sobre la presión alta en los dos primeros goles: «Sí, por supuesto, eso forma parte de nuestro juego, así que estoy muy contento. Porque en la segunda mitad mostramos muchas cosas y realizamos un desempeño mucho mejor que en la primera mitad».

«El Oviedo no tenía nada que perder, presionaban muy arriba. En la segunda mitad pudimos romper el empate y marcar un gol importante. Tuvimos problemas, pero me gustaría destacar nuestra buena segunda mitad», comentó sobre el partido de su rival.