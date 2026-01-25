La lluvia descubre las miserias del Camp Nou: hasta Laporta terminó calado en el palco

El primer partido en el Camp Nou con lluvia ha demostrado las miserias del estadio del Barcelona. Todavía en obras, pero ya jugándose encuentros de fútbol allí, el agua ha hecho estragos en el duelo de Liga de los culés ante el Real Oviedo. Con lluvia han aparecido las goteras y los problemas para aficionados y periodistas.

Desde que regresaran a jugar al Camp Nou a finales de noviembre, no se había dado la circunstancia de que un encuentro se jugara con lluvia. No había habido problemas hasta este domingo, donde en la segunda parte apareció los problemas meteorológicos. Llovió sobre Barcelona y el Camp Nou no está cubierto.

Esto provocó que los aficionados se mojaran -nada raro en el mundo del fútbol-, pero es que hasta los periodistas se tuvieron que proteger del agua porque la zona en la que están no está cubierta. Por si fuera poco, aparecieron goteras en un estadio que está recién hecha. Ese es el problema: en un Camp Nou reformado, la primera vez que llueve salen las miserias.

Además, hasta en el palco de autoridades se pudo ver también a gente con la capucha puesta en el momento en el que se puso a llover e incluso a varios de ellos con un paraguas cubriéndose del agua. Hasta Laporta acabó empapado bajo una fuerte lluvia que cayó en los últimos minutos. La imagen fue muy pobre para un estadio que acaba de ser reformado, por mucho que todavía no esté al 100%, pero que sí se habilitó para que pudieran entrar unas 45.000 personas. La inmensa mayoría de ellos se fueron ante la gran lluvia que cayó y no poder estar cubiertos de ese agua.

Todo ello sucede después de más de un mes sin abrir el Camp Nou. Desde el pasado 13 de diciembre, en una victoria por 2-0 ante Osasuna, el Barcelona no jugaba en el Camp Nou. Hasta este domingo contra el Oviedo en el que es su primer partido como local en 2026. Ocho partidos consecutivos jugando fuera de casa, dos de ellos como neutral en Arabia Saudí, y más de 40 días después.