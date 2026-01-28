Benfica – Real Madrid en directo online | Sigue en vivo el partido de Champions League hoy

El Real Madrid se mide al Benfica en el último partido de la fase liga de la Champions. En juego está el pase a octavos de la competición, quitándose la ronda extra de playoffs. Para ello hay que quedar entre los ocho primeros de la clasificación y el Real Madrid, si gana, lo conseguirá. Si empata o pierde tendrá que esperar resultados. Sigue en vivo y en directo online este partido entre Benfica y Real Madrid de la octava y última jornada de la fase liga de la Champions que se disputa en el Estadio Da Luz de Lisboa.

Benfica – Real Madrid, en directo

El Real Madrid regresa al escenario de la Décima en el que es el reencuentro entre José Mourinho y Álvaro Arbeloa, entrenadores de Benfica y Real Madrid que fueron uña y carne en la etapa del portugués como técnico del conjunto blanco.

Al inicio de esta jornada 8 de la fase de liga de la Champions League, el equipo blanco es tercero en la clasificación, con 15 puntos, dos por encima del corte que da acceso directo a esos octavos. Quedar entre los ocho primeros tiene premio: supone quitarse la ronda de playoffs (que se juega en el mes de febrero).

Por su parte, el Benfica de Mourinho está ahora eliminado, con seis puntos, y necesita ganar sí o sí para tener opción de entrar entre los 24 primeros clasificados y así seguir vivo en la Champions. Eso sí, incluso ganando a lo mejor también se queda fuera de la competición.

Partidazo en el Estadio da Luz de Lisboa

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Benfica – Real Madrid que corresponde a la octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League. El Estadio Da Luz acoge este choque que es muy importante para los de Álvaro Arbeloa, ya que esta fase acaba y es el momento de la verdad, ya que con una victoria los de Concha Espina estarían en octavos.