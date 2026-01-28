Real Madrid
Benfica – Real Madrid en directo online | Sigue en vivo el partido de Champions League hoy
Sigue en vivo y en directo online este partido entre Benfica y Real Madrid de la octava y última jornada de la fase liga de la Champions
Además de esta retransmisión del Benfica-Real Madrid, también puedes disfrutar en OKDIARIO del directo de los otros 17 partidos de esta emocionante jornada unificada en el final de la fase de liga de la Champions. Mucho en juego en 18 estadios y tres equipos españoles luchando por el top 8 o por continuar en la competición en el caso del Athletic Club.
El Real Madrid ya pisa el césped
Llegan los jugadores del equipo blanco vestidos de largo al césped de Lisboa. Caras de máxima concentración en los protagonistas y una imagen ya habitual como la de Jude Bellingham haciendo su paseíllo por el estadio portugués, nuevamente muy cerca de Mastantuono.
Arbeloa ya tiene equipo
Los elegidos de Arbeloa para esta noche en Lisboa conforman su 11 tipo. Valverde en el lateral parece indiscutible, con Bellingham y Güler en el medio y Mastantuono en la derecha.
¡Alineación del Real Madrid!
No se esperaban muchos cambios y Arbeloa saca a sus titulares tras dejar claro que afrontan este partido como una final por el top 8. Eso significaría, además de evitar una eliminatoria, tener dos semanas de descanso en febrero. Así sale el Real Madrid en Da Luz: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
El Real Madrid se mide al Benfica en el último partido de la fase liga de la Champions. En juego está el pase a octavos de la competición, quitándose la ronda extra de playoffs. Para ello hay que quedar entre los ocho primeros de la clasificación y el Real Madrid, si gana, lo conseguirá. Si empata o pierde tendrá que esperar resultados. Sigue en vivo y en directo online este partido entre Benfica y Real Madrid de la octava y última jornada de la fase liga de la Champions que se disputa en el Estadio Da Luz de Lisboa.
El Real Madrid regresa al escenario de la Décima en el que es el reencuentro entre José Mourinho y Álvaro Arbeloa, entrenadores de Benfica y Real Madrid que fueron uña y carne en la etapa del portugués como técnico del conjunto blanco.
Al inicio de esta jornada 8 de la fase de liga de la Champions League, el equipo blanco es tercero en la clasificación, con 15 puntos, dos por encima del corte que da acceso directo a esos octavos. Quedar entre los ocho primeros tiene premio: supone quitarse la ronda de playoffs (que se juega en el mes de febrero).
Por su parte, el Benfica de Mourinho está ahora eliminado, con seis puntos, y necesita ganar sí o sí para tener opción de entrar entre los 24 primeros clasificados y así seguir vivo en la Champions. Eso sí, incluso ganando a lo mejor también se queda fuera de la competición.
Partidazo en el Estadio da Luz de Lisboa
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Benfica – Real Madrid que corresponde a la octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League. El Estadio Da Luz acoge este choque que es muy importante para los de Álvaro Arbeloa, ya que esta fase acaba y es el momento de la verdad, ya que con una victoria los de Concha Espina estarían en octavos.
Las cuentas del Real Madrid son fáciles
El conjunto blanco sabe que ganando o empatando este miércoles estará matemáticamente clasificado a octavos de final. Perdiendo, lo más seguro es que caiga del top 8, aunque hay seis equipos que deben superarle al ser tercero. Así está la clasificación antes de que arranque la locura unificada: