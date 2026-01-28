Real Madrid
Benfica – Real Madrid, en directo: resultado, clasificación y cómo va el partido de la Champions hoy
Sigue en vivo y en directo online este partido entre Benfica y Real Madrid de la octava y última jornada de la fase liga de la Champions
89'
¡Gol del Sporting en San Mamés! El Madrid está fuera
El Real Madrid está fuera de octavos de final. Y la acaba de tener en Lisboa tras un remate fallido de Mbappé. Le queda un minuto y el descuento si quiere evitar caer a la repesca.
84'
Courtois vuelve a evitar el Courtois
Entra el Benfica como quiere en el área del Madrid. Remate del cuadro portugués en el área pequeña y Courtois lo detiene con el pie.
82'
Córner para el Benfica
Tapona Camavinga y la manda a la esquina. El Benfica es digno de admirar. No deja de correr y atacar en busca del cuarto aunque ahora mismo estarían eliminados de la Champions. Mourinho mete un cambio: se va Sudakov y entra Barrenechea.
79'
Arbeloa hace más cambios
Se van Güler, muy enfadado, Huijsen y Carreras, y entran Cestero, Brahim y Alaba.
78'
¡Uy Rodrygo!
Tiro del brasileño desde la frontal y la despeja Trubin. El Real Madrid debe empatar para meterse en octavos porque un gol de tres equipos le manda fuera.
77'
El Madrid ya está octavo
El resto de resultados y su derrota provisional en Lisboa ponen al Madrid octavo, al borde de caer del top 8. Un gol de PSG, Newcastle o Sporting mandaría a los de Arbeloa a la repesca.
74'
Qué falta le hacen a Asencio
Y Massa no saca ni amarilla. Menudo golpetazo se ha llevado el canterano blanco.
73'
¡Courtois lo para todo!
Otro tiro del Benfica desde la frontal del área que repele el gigante belga. El Real Madrid se libra del cuarto.
69'
¡Otra del Benfica!
Ahora de Sudakov después de que Huijsen no ataque de cabeza el balón dividido. Descuida las espaldas y el ucraniano la manda fuera.
67'
Otra amarilla al Madrid
Esta para Carreras por una falta sobre Prestianni. Está muy caliente el ferrolano durante todo el partido y ahora ve la tarjeta. Los dos centrales también están amonestados, por lo que Arbeloa camina sobre el alambre. Sigue el Benfica 3-2 Real Madrid.
62'
Huijsen ve la amarilla
Por darle una patada a la pelota cuando había salido de banda. Davide Massa no se corta con el Madrid.
60'
Courtois salva el cuarto
Centro que se envenena desde la derecha y llega el belga justísimo para evitar que el Benfica remate de cabeza. El Real Madrid sale a la contra, chuta y Trubin también ataja.
58'
¡Qué golazo de Mbappé!
Si no fuera por él… Otro golazo de Mbappé tras una gran jugada del Real Madrid, que hace el segundo y se acerca al Benfica (3-2). 13 goles del francés ya en Champions después de una acción en la que Rodrygo entró casi hasta línea de fondo, se la dejó de tacón a Güler y este, con toda la calma del mundo, esperó a que entrase Kylian desde atrás para servírsela con música. El galo, con un remate implacable, la manda a la red.
55'
Mete un cambio Arbeloa
Entra Rodrygo y quita a Mastantuono y Camavinga sale por Tchouaméni. Mal partido de los dos sustituidos y además el francés tenía amarilla.
54'
El Benfica hace el tercero
El partido empieza a coger tintes dramáticos para el Real Madrid. La pierde Vinicius, sale a la contra el Benfica y el balón acaba en los pies de Schjelderup que, con mucha calidad, controla, se la coloca y bate a Courtois por su palo, el derecho, con un disparo raso. Los de Mourinho ganan por 3-1.
52'
Otra pérdida de Mastantuono
No la castiga Pavlidis por suerte para el Madrid porque tira a las manos de Courtois. Inaceptable error del argentino, al que se la robaron cerquísima del área blanca.
50'
Baja el ritmo del partido y el Madrid se atasca
Ya no es el mismo número que ocasiones que en la primera parte. Y el bajón en el ritmo del encuentro se nota en un Madrid que no encuentra ni la fluidez ni las ocasiones.
47'
¡Pero qué has hecho, Vinicius!
Jugadón de Mbappé, que regatea por la derecha, centra de maravilla y a Vinicius le sale mal el remate, muy alto.
46'
Arranca por fin la segunda parte
22:10 horas y por fin se vuelve a poner en marcha el partido. Con córner para el Real Madrid.
Atraso tremendo en el inicio de la 2ª parte
Ya van casi 10 minutos de retraso en la vuelta al juego. Se añadieron finalmente seis en la primera mitad, pero esto se está alargando demasiado.
¿Cómo estaría el Real Madrid ahora?
Con los resultados de los 18 partidos al descanso, el equipo blanco seguiría como quinto clasificado. Sigue nuestra clasificación en tiempo real.
Final de una locura de primera parte
El Real Madrid ha vuelto a las andadas en Lisboa, donde el Benfica, que ha tenido muchas más ocasiones le va ganando 2-1 al descanso. Los blancos se adelantaron con el gol de cabeza de Mbappé, pero Schjelderup y Pavlidis de penalti en el descuento le dieron la vuelta.
45+6'
¡Gol del Benfica!
Qué locura de primera parte en Da Luz. El equipo de Mourinho se va ganando al descanso porque Pavlidis acaba de aprovechar la pena máxima. La tira fuerte a la derecha de Courtois y el Benfica al Real Madrid (2-1) en su última oportunidad de continuar en Champions. El descuento está más que superado.
45+4'
Amarilla para Asencio
El canario se leva la amonestación por agarrar del cuello a Prestianni. Ahora el italiano ni lo comprueba con el VAR y lanzará Pavlidis.
45+3'
¡Penalti para el Benfica!
Los portugueses acaban la primera parte, cómo no, atacando. Massa señala un penalti de Tchouaméni sobre Otamendi por agarrarle en un córner. El argentino se tira claramente.
45+1'
Vuelve al partido Mbappé
El francés vuelve a ponerse en pie y regresa al campo mientras el árbitro añade cuatro minutos de descuento. El Benfica quiere seguir atacando.
44'
¡Alarma Mbappé!
Se tumba sobre el césped Mbappé con la cara tapada y se echa la mano al gemelo. Mientras, Carreras tiene trifulca con varios jugadores del Benfica y van Huijsen y Valverde a acompañarle.
43'
Se duerme Carreras y el Benfica la vuelve a tener
Le ganan en carrera a Álvaro y otro tiro del Benfica que para Courtois.
40'
¡Qué fallo del Benfica!
Increíble. Solo y a puerta vacía Barreiro falla de cabeza y perdona al Real Madrid. La manda a la red, ¡pero por fuera! Incomprensible el error que deja vivo a los de Arbeloa.
39'
¡Valverde la saca bajo palos!
¡A punto de caer el segundo del Benfica! El mismo protagonista, el impronunciable Schjelderup, que tira y se encuentra con la testa salvadora de Valverde. Todo vino tras otra contra en la que los lusos cogen a la defensa del Real Madrid súper adelantada.
36'
Gol del Benfica
¡Pobre Asencio! Resbalón del central madridista que acaba con el balón en los pies de Pavlidis y el griego pone un gran centro a Schjelderup para que remate solo de cabeza. Courtois la toca porque iba centrada pero se cuela para dentro. Iguala el Benfica al Real Madrid (1-1).
35'
¡Asencio roza el segundo!
Este chico lo hace absolutamente todo en el Real Madrid. El asistente de Mbappé en el primer gol se eleva como nadie para rematar un córner botado por Güler. Trubin, atentísimo, consigue despejar su tiro de cabeza.
33'
Domina el Madrid
La tocan los blancos como casi nunca esta temporada en campo contrario, controla el partido y acecha el área del Benfica para hacer el segundo.
30'
¡Mbappé marca de cabeza!
¡Goooooooool del Real Madrid! Se adelantan los blancos contra el Benfica tras un golazo de Kylian Mbappé de cabeza. Centro espectacular de Asencio, que avanzó hasta la banda derecha y el francés aparece en el segundo palo para rematar y mandarla a la red. Ya son 12 los goles que lleva en Champions. Benfica 0-1 Real Madrid.
25'
Qué cañón de Güler
Tirazo de Güler desde fuera del área. Iba fortísimo y se marchó por poco por la izquierda.
24'
Otra del Benfica…
Nueva llegada de los portugueses, otra más de Prestianni, que llega desde segunda línea y fuerza un córner. Mastantuono despeja de cabeza y sigue el 0-0 entre Benfica y Real Madrid.
21'
¡Qué paradón de Courtois!
¡Otra más del belga! Iba para golazo el disparo de Prestianni con rosca desde la izquierda directamente a la escuadra. Vaya mano de Courtois, madre de mi vida, salvador otra noche de Champions porque el Benfica no para de llegar.
20'
Bellingham lo intenta y pide córner
Disparo del inglés desde la izquierda que toca en un defensa y el árbitro da saque de puerta.
19'
Empieza el show de Mou
Va a protestar totalmente enloquecido al cuarto árbitro y dos miembros de su cuerpo técnico van a calmarle.
17'
¡No hay penalti!
Davide Massa rectifica y dice que no hay penalti. Da Luz se enciende, pero es que no había por donde coger esa decisión. Momento para aplaudir el paradón de Courtois al tiro posterior de Prestianni.
17'
¡Lo va a mirar a la pantalla!
Y en la toma que le ponen está claro que Bellingham le da al balón. Tiene pinta de que lo va a anular.
16'
¡Penalti para el Benfica!
Ojo porque el árbitro ahora sí pita penalti, pero por una falta de Bellingham también sobre Prestianni, que tira y Courtois hace un paradón. No vale porque Massa había señalado la pena máxima, aunque ahora lo comprueba con el VAR.
15'
El Benfica reclama penalti
Pero dice Massa que no hay nada, y tiene razón. Güler se la roba limpiamente a Prestianni. La jugada seguía a una oportunidad errada por Vinicius.
14'
La tiene el Benfica
Madre mía Pavlidis la que acaba de perdonar. El delantero griego no llega ni a rematar tras recibir un pase desde la derecha que le dejaba solo ante Courtois.
12'
Se chocan Huijsen y Otamendi
Y se tumban por el golpe en las cabezas. Era en un intento de remate del central español en una falta que botó Güler que se marchó fuera.
11'
Amarilla al Benfica
Massa saca tarjeta a Barreiro por un patadón para frenar a Vinicius en carrera pasado el centro del campo.
7'
¡Se duerme el Madrid!
Córner del Benfica que ha estado a punto de transformar en gol Tomás Araújo después de un rebote. Por suerte para los blancos el central lisboeta la manda fuera.
6'
Intenta atacar el Benfica
Asoman la cabeza los de Mourinho cerca del área del Madrid, pero de momento sin demasiado peligro. Ahora Schjelderup provoca un córner tras lanzarse bien al corte Valverde.
3'
Amarilla a Tchouaméni
Davide Massa saca tarjeta a Tchouaméni por un choque con Schjelderup en el centro del campo. Extrañísima decisión del árbitro italiano.
1'
¡Empieza el partido!
Saca el Real Madrid y ya mueve la pelota en Da Luz.
El Real Madrid juega de negro
El equipo blanco hoy no lo será, pues jugará con su segunda indumentaria de color negro.
¡Todo listo! Se abrazan Mou y Arbeloa
Los jugadores ya están sobre el terreno de juego. En breves momentos arranca el Benfica-Real Madrid. Saludo de capitanes entre Valverde y Otamendi para el sorteo de campo. Se abrazan con cariño Mourinho y Arbeloa en la banda.
Sigue la clasificación en tiempo real
Sigue la clasificación en tiempo real
Juego de luces en Da Luz
Máxima expectación en el estadio del Benfica ante la visita del Real Madrid. ¡En poco más de 10 minutos arranca el partidazo!
¡Poco más de 15 minutos!
Los equipos están calentando sobre el césped de Da Luz y en poco más de un cuarto de hora arrancará el fútbol en Lisboa.
Mbappé quiere ser más Pichichi
Tras su doblete la semana pasada contra el Mónaco, Mbappé alcanzó la increíble cifra de 11 goles en esta Champions. El francés quiere seguir agrandándola este miércoles en Lisboa.
«Mourinho no me ha dado ni una pista»
«Para ellos es un partido a vida o muerto. Da igual en el momento en el que estén, estar con su público contra el Real Madrid… Ni una ni media, cuando empiece el partido lo único que va a querer hacer es ganarnos», dice Arbeloa sobre Mourinho y el encuentro en Da Luz.
Al habla Butragueño
«Ellos aún tienen posibilidades de clasificarse. Tienen cosas para ganarnos. Nos espera un partido de máxima intensidad, vamos a tener que prestar atención a todos los detalles. Tenemos que ofrecer una gran solidez. Son muchos detalles, hoy tenemos que hacer todo bien, pero como es tan importante para nosotros también tenemos máxima confianza. Ojalá se mantenga la tendencia», dice el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid en la televisión del club.
Rival o camino
El Real Madrid, dependiendo de lo que haga esta noche contra el Benfica, sabrá cómo estará configurado su camino en las eliminatorias de la Champions o su rival en dieciseisavos si cae en Lisboa.
Primer Mou-Real Madrid desde 2017
Ya han pasado cerca de nueve años desde la última vez que el Real Madrid se enfrentó a un equipo entrenado por Mourinho. Fue en la final de la Supercopa de Europa de 2017 en la que los blancos se impusieron al Manchester United, entonces dirigido por el portugués.
La IA pone cuarto al Real Madrid
Las cábalas de la inteligencia artificial dan un 84% de posibilidades al Real Madrid de clasificarse a octavos entre los ocho primeros y es el cuarto porcentaje más alto:
Top 8 favoritos para clasificar a octavos de la Champions League:
99% — Bayern Munich
96% — Arsenal
95% — Liverpool
84% — Real Madrid
81% — Barcelona
68% — PSG
59% — Tottenham
56% — Atletico Madrid pic.twitter.com/KqTdjIlqrD
¡Alineación del Benfica!
Así sale el equipo de José Mourinho: Trubin; Amar Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Sudakov; Pavlidis.
Las cuentas del Real Madrid son fáciles
El conjunto blanco sabe que ganando o empatando este miércoles estará matemáticamente clasificado a octavos de final. Perdiendo, lo más seguro es que caiga del top 8, aunque hay seis equipos que deben superarle al ser tercero.
Así está la clasificación antes de que arranque la locura unificada:
- Arsenal – 21 puntos
- Bayern – 18
- Real Madrid – 15
- Liverpool – 15
- Tottenham – 14
- PSG – 13
- Newcastle – 13
- Chelsea – 13
- Barcelona – 13
- Sporting – 13
- Manchester City – 13
- Atlético – 13
- Atalanta – 13
- Inter – 12
- Juventus – 12
- Borussia – 11
- Galatasaray – 10
- Qarabag – 10
- Olympique Marsella – 9
- Bayer Leverkusen – 9
- Mónaco – 9
- PSV – 8
- Athletic – 8
- Olympiacos – 8
- Nápoles – 8
- Copenhague – 8
- Brujas – 7
- Bodo/Glimt – 6
- Benfica – 6
- Pafos – 6
- Unión Saint-Guilloise SG – 6
- Ajax – 6
- Eintracht – 4
- Slavia Praga – 3
- Villarreal – 1
- Kairat Almaty – 1
Sigue los otros 17 partidos en directo
Además de esta retransmisión del Benfica-Real Madrid, también puedes disfrutar en OKDIARIO del directo de los otros 17 partidos de esta emocionante jornada unificada en el final de la fase de liga de la Champions. Mucho en juego en 18 estadios y tres equipos españoles luchando por el top 8 o por continuar en la competición en el caso del Athletic Club.
El Real Madrid ya pisa el césped
Llegan los jugadores del equipo blanco vestidos de largo al césped de Lisboa. Caras de máxima concentración en los protagonistas y una imagen ya habitual como la de Jude Bellingham haciendo su paseíllo por el estadio portugués, nuevamente muy cerca de Mastantuono.
Arbeloa ya tiene equipo
Los elegidos de Arbeloa para esta noche en Lisboa conforman su 11 tipo. Valverde en el lateral parece indiscutible, con Bellingham y Güler en el medio y Mastantuono en la derecha.
¡Alineación del Real Madrid!
No se esperaban muchos cambios y Arbeloa saca a sus titulares tras dejar claro que afrontan este partido como una final por el top 8. Eso significaría, además de evitar una eliminatoria, tener dos semanas de descanso en febrero. Así sale el Real Madrid en Da Luz: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
Benfica – Real Madrid, en directo
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Benfica y Real Madrid, última jornada de la fase liga de la Champions. ¡Comenzamos!
El Real Madrid se mide al Benfica en el último partido de la fase liga de la Champions. En juego está el pase a octavos de la competición, quitándose la ronda extra de playoffs. Para ello hay que quedar entre los ocho primeros de la clasificación y el Real Madrid, si gana, lo conseguirá. Si empata o pierde tendrá que esperar resultados. Sigue en vivo y en directo online este partido entre Benfica y Real Madrid de la octava y última jornada de la fase liga de la Champions que se disputa en el Estadio Da Luz de Lisboa.
Benfica – Real Madrid, en directo
El Real Madrid regresa al escenario de la Décima en el que es el reencuentro entre José Mourinho y Álvaro Arbeloa, entrenadores de Benfica y Real Madrid que fueron uña y carne en la etapa del portugués como técnico del conjunto blanco.
Al inicio de esta jornada 8 de la fase de liga de la Champions League, el equipo blanco es tercero en la clasificación, con 15 puntos, dos por encima del corte que da acceso directo a esos octavos. Quedar entre los ocho primeros tiene premio: supone quitarse la ronda de playoffs (que se juega en el mes de febrero).
Por su parte, el Benfica de Mourinho está ahora eliminado, con seis puntos, y necesita ganar sí o sí para tener opción de entrar entre los 24 primeros clasificados y así seguir vivo en la Champions. Eso sí, incluso ganando a lo mejor también se queda fuera de la competición.
Partidazo en el Estadio da Luz de Lisboa
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Benfica – Real Madrid que corresponde a la octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League. El Estadio Da Luz acoge este choque que es muy importante para los de Álvaro Arbeloa, ya que esta fase acaba y es el momento de la verdad, ya que con una victoria los de Concha Espina estarían en octavos.
90'
¡Añaden cinco minutos!
Ese es el tiempo que tiene el Real Madrid para hacer un gol y pasar a octavos con el empate. Perder no le vale y sería noveno.