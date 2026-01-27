«92:48»: la pintada en uno de los muros del estadio Da Luz de Lisboa que recuerda la Décima del Madrid

El Estadio Da Luz de Lisboa siempre irá ligado a la historia del Real Madrid. Allí, en el mayor estadio de Portugal y la casa del Benfica, el club blanco ganó una de las Copas de Europa más especiales: la Décima, la del gol de Sergio Ramos en el minuto 93 ante el Atlético de Madrid. O más concretamente en el minuto 92:48.

Estos números irán acompañados siempre a la historia del Real Madrid y también de este estadio Da Luz, un símbolo de Lisboa y del fútbol portugués, construido para la Eurocopa del año 2004. Y ese 92:48 está pintado en uno de los muros del campo de Benfica, para que quede claro que ese minuto y ese campo siempre irán unidos.

En el exterior de Da Luz se puede ver una pintada con este 92:48 como símbolo de lo que allí ocurrió. Eso fue el 24 de mayo de 2014 y ahora, 11 años y medio después, el Real Madrid vuelve por primera vez al escenario de la Décima Copa de Europa. Entre otros cambios, Arbeloa estaba de jugador y ahora de entrenador.

El Real Madrid se mide este miércoles al Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions, un encuentro que además también servirá de reencuentro con José Mourinho, entrenador del equipo blanco de 2010 a 2013. El partido en Lisboa tiene muchos condicionantes, el principal evidentemente el deportivo: el Madrid no se puede meter en líos y debe cerrar su pase al top 8 de la Champions (y así evitar una ronda extra en la competición) y el Benfica necesita ganar para seguir vivo en el torneo.