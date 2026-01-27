El Real Madrid se entrena en el escenario de la Décima antes de medirse a Mourinho

El 24 de mayor de 2014 forma parte de la historia más épica y dorada del Real Madrid. Aquella noche, los blancos ganaron al Atlético de Madrid la final de la Champions para lograr la ansiada Décima. Los madridistas empataron el encuentro con un gol de cabeza de Sergio Ramos en el minuto 92:48, forzando una prórroga donde Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo terminaron de sentenciar la final. Desde ese día, los blancos no habían pisado este escenario, hasta que han vuelto este 27 de enero, en la previa del duelo que medirá a los de Arbeloa contra el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions.

Álvaro Arbeloa, que formó parte del equipo que ganó aquella noche para la historia en Lisboa, dirigió una sesión donde el principal protagonista fue Tchouaméni, que regresa a este encuentro tras perderse el duelo frente al Villarreal del pasado sábado. El galo fue baja por sanción.

La sesión, celebrada sobre el césped de Da Luz, en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación estuvo marcada por los ejercicios de calentamiento, rondos y la charla que llevó a cabo Arbeloa con sus jugadores antes de comenzar con el trabajo.

Vuelta a las tradiciones

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa ha vuelto a entrenarse en el escenario de los partidos cuando los blancos afronten compromisos de Champions a domicilio. De este modo, el equipo ha ejerctiado en Da Luz. El técnico salmantino ha recuperado así una dinámica que se había perdido durante la etapa de Xabi Alonso, algo que celebran dentro del club y del vestuario, ya que los jugadores así lo preferían.

Durante esta temporada, con Xabi Alonso al mando, el Real Madrid optó por entrenarse en Valdebebas y viajar posteriormente a la ciudad del encuentro en citas como las de Liverpool y Atenas, mientras que en Almaty sí se ejercitó en el estadio del partido, ya que la expedición madridista se desplazó a Kazajistán un día antes de lo habitual.

Xabi Alonso defendía la idea de entrenarse en Valdebebas y no en los escenarios de los encuentros por una cuestión de comodidad y privacidad, al considerar que en los estadios rivales existía un mayor riesgo de ser espiado.