Las leyendas del Madrid confían en Arbeloa: «Ojalá pueda repetir lo que hizo Zidane y ganar la Champions»

Este lunes se celebró en la Caja Mágica el derbi de pádel entre leyendas del Real Madrid y el Atlético de Madrid, previo a la Generali Hexagon Cup, que se disputa del 28 de enero al 1 de febrero en Madrid. Entre los ilustres representantes de ambos equipos se encontraban ex jugadores como Iker Casillas, Rubén de la Red, Luis Milla, Ezequiel Garay, Jordi Codina y atléticos como el propio Mista. Los ex madridistas analizaron la situación del club y mostraron su confianza plena en que Arbeloa lleve de nuevo al Madrid a la gloria.

Hace 10 años, en la temporada 2015-16, ya sucedió algo similar. Rafa Benítez fue destituido en enero de 2016 y el Real Madrid ascendió a Zinedine Zidane desde el Castilla al primer equipo y ganó la Champions esa temporada. Ahora se ha repetido la historia con Xabi Alonso y Arbeloa. El tolosarra ha sido destituido en enero y el salmantino ha subido desde el Castilla para dirigir al primer equipo. De la Red, Milla y Garay confían en que se repita la historia con el espartano y que los blancos levanten la Decimosexta.

«Ojalá se repitiera, porque al final ya está hecho el cambio y eso dice que es ganar. Y en el Real Madrid lo que queremos es ganar títulos. Ojalá se repitiera, pero en el fútbol es muy, muy complicado el saber faltando cuatro meses de competición», comienza diciendo Rubén de la Red, canterano y ex futbolista del Real Madrid, donde militó durante casi toda su carrera, durante este derbi de pádel entre ex jugadores de Real Madrid y Atlético, todo un clásico ya de esta Hexagon Cup.

Ezequiel Garay, por su parte, le desea lo mejor al técnico madridista, con el que compartió vestuario en la 2009-10: «Ojalá. Jugué ahí y siempre quiero que le vaya bien, siempre quiero que gane y que consiga cosas muy importantes. Ojalá que Arbeloa pueda conseguir una Champions y pueda hacer lo que hizo Zidane. Creo que toda persona que está en el Madrid eso es un mundo diferente y todo el mundo quiere estar y ganar los máximos títulos posibles».

Luis Milla asegura que hay tener paciencia y «dejarle trabajar» a Arbeloa: «Mi opinión es que al final las cosas que cuando no acaban de salir bien la cuerda siempre se rompe por el mismo lado, por el mismo sitio. Es un tópico, pero es así. Y en este caso hay que dejarle trabajar, que coja su camino. El otro día dieron una imagen muy buena en Villarreal ante un gran equipo y bueno, pues esa posiblemente será, será la idea».

Sobre si Arbeloa puede repetir lo que hizo Zidane, comenta lo siguiente: «Es que yo no tengo una bola de cristal. Es decir, eso posiblemente es lo que busca con este cambio, lo que busca el club. Ahora hay que ver la capacidad que pueda tener Arbeloa, la capacidad de reacción de los jugadores. Es un gran equipo para mí. Igual a lo mejor mal planificado de inicio de temporada, pero yo creo que faltan algunas piezas para pensar en pelear por grandes cosas, pero desde mi parte yo desearle lo mejor al Madrid, como no puede ser de otra forma».

Por último, Milla, que vistió la camiseta blanca entre 1990 y 1997, reconoce que «la derrota en Albacete es tocar fondo. La bronca del día del Levante, que es normal… Y a partir de ahí, pues que el equipo sea capaz de jugar como un equipo comprometido, que todo el mundo corra, que todo el mundo haga su trabajo. Y al entrenador pues bueno, gestionar lo que supone gestionar un vestuario tan complicado como ese, que es lo más difícil. Lo bueno que Arbeloa conoce la casa, ha sido futbolista, conoce el vestuario. Sí que es verdad que hay en otros casos que pasa lo mismo, pero luego no se da por lo que sea no hay una buena comunión o una buena armonía. Le deseo lo mejor y que sea capaz de acertar con eso, porque yo creo que aparte de saber más o menos de fútbol, lo más importante es que sea capaz de ganar la voluntad de los jugadores».