Una profecía de Champions: el ‘plan oculto’ para Arbeloa y el Real Madrid

Está todo calculado para el devenir de Álvaro Arbeloa. Al menos eso se piensa por parte de no pocos madridistas que se aferran a una extraña ‘anunciación’ en forma de vídeo: El Real Madrid sigue sus propios pasos para ser campeón de Europa como hace 10 años. Y eso incluye decisiones drásticas como cambiar de entrenador en mitad de la temporada y con el proyecto por desarrollar como ha ocurrido con Xabi Alonso.

Todo pasa por el banquillo más caliente del mundo del fútbol: Ancelotti, Zidane, Benítez… En el guión no falta nadie. Aquí se tira incluso de Luis Enrique como entrenador de un rival por la ‘orejona’. El que fuera seleccionador nacional, con pasado -y polémico- con los aficionados del Bernabéu, también aparece en la increíble profecía en las redes. Se viraliza y mucho porque, punto por punto, no tiene desperdicio.

El Madrid otra vez campeón de Europa

Son increíbles las coincidencias que para algunos existen en esta temporada 2025-2026 y la de hace justo 10 años. Una peculiar hoja de ruta oculta a ojos de cualquier experto en fútbol, alejada del sentido común de los mortales. De hecho en el vídeo se habla del ‘plan de Florentino’ para intentar repetir aquella jugada que hoy algunos califican como maestra: el Madrid presenta un entrenador con método y pasado blanco, Rafa Benítez, para fulminarlo en enero y poner en su lugar a un técnico sin experiencia en la élite de los banquillos y procedente del Castilla, entonces Zidane, hoy Arbeloa.

Todas las opciones de Arbeloa

Aquella temporada 2015-2016 el Madrid de Zidane acaba ganando la Champions en Milán contra el Atlético en una tanda que remacha Cristiano Ronaldo. El luso acababa de proclamarse Bota de Oro, como Kylian Mbappé hoy, y Zidane levantaba la primera de sus tres Champions consecutivas. Por cierto, Cristiano y Mbappé marcan los primeros goles, Roma y contra el Mónaco, en el camino europeo al éxito de Zidane y Arbeloa.

Para más casualidades, Ancelotti había abandonado el equipo en verano tras un mal año en el Bernabéu -ni Liga ni Champions-. Justo el año posterior a otra Champions, la Décima en 2014. Una secuencia inverosímil: año de Champions, año en blanco, salida de Ancelotti, llegada de un técnico con nuevas ideas y conocedor de la casa, Benítez y Xabi Alonso, reemplazo abrupto en enero por otro ‘hombre de la casa’, de máxima confianza para el presidente Florentino Pérez, y en seis meses todo se culmina con otra Champions…

Y el colmo de las cuadraturas es… Luis Enrique, ganador del triplete el año anterior. En 2015 lo hizo con el Barça ante la Juventus. El año pasado con el PSG contra los también italianos del Inter de Milán. Todo encaja para aquellos, los más creyentes, los de la ‘Cofradía del Clavo’ en esta profecía de las nuevas plataformas.