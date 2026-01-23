Arbeloa descarta fichajes: «Si hace falta algo tenemos a la cantera»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Villarreal y Real Madrid en el estadio de La Cerámica. Los blancos, tras golear el pasado martes al Mónaco en la Champions, buscan tres puntos capitales para seguir presionando al Barcelona. Tras la última jornada de Liga la diferencia se ha reducido a un punto entre los azulgranas y los madridistas.

Arbeloa comenzó analizando el encuentro: «El Villarreal es un grandísimo rival que nos va a exigir muchísimo y nuestro mejor nivel. Somos conscientes de lo que tenemos que hacer mañana para llevarnos los tres puntos».

«Es un partido muy importante. Son tres puntos que nos darían mucha confianza. Tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos ganar. En eso estamos centrados y hemos trabajado», añadió.

Sobre las posiciones de los jugadores, comentó lo siguiente: «Lo único que puedo decir es la predisposición de todos los jugadores. Camavinga y Valverde no es que no pusieran problemas, es que hicieron un partidazo. Tuvieron un rendimiento sensacional y eso es lo que quiero ver. Jugadores implicados y a disposición del equipo. Son jugadores con mucho talento y pueden jugar en muchas posiciones».

También fue cuestionado sobre si hay gente con cuentas pendientes: «Nunca había pasado por ahí. Cuando uno ve las Copas de Europa entiende la responsabilidad de este club. Ancelotti también se hizo una foto en ese lugar. Respecto a las críticas, estoy muy tranquilo y centrado en lo que me toca, que es ayudar a los jugadores». «Yo hablo de los 10 días que llevo como entrenador. Espero que el partido contra el Mónaco sea un punto de inflexión», aseguró.

Sobre la renovación de Vinicius, fue claro: «Eso no me corresponde a mí, le corresponde a Vinicius y al club. Mi deseo es que siga haciendo historia aquí”. A la hora de ser cuestionado sobre si pueden acudir al mercado en busca de un central, fue claro: “Tengo una plantilla extraordinaria. Si hace falta algo, tenemos una gran cantera, como siempre ha sido en la historia del Madrid».

También comentó la frase de Mourinho y si se ha dado por aludido: «Sabéis todos lo que es Mou para mí. Si un entrenador así habla, más especialmente él, yo escucho y analizo».

Se deshizo en elogios hacia Bellingham: «A mí me toca hablar de lo que he vivido. Los partidos conmigo, incluso en las sesiones, me ha demostrado su capacidad, su técnica, su liderazgo, su carácter. El esfuerzo que hizo fue tremendo, tiene una mentalidad ganadora, reúne todo lo que necesita un jugador del Madrid. Estoy encantado con él».

Sobre si el partido contra el Mónaco fue un punto de inflexión, explicó lo siguiente: «Ojalá sea el punto de inflexión que necesitamos. Lo dijo Kylian, era nuestro momento para dar un paso adelante y demostrar lo que queremos hacer. Es importante y los jugadores lo hicieron, con esfuerzo y humildad. Ojalá todo siga así».

«Intento ayudar a los jugadores y solo puedo hablar desde que llegué. He vivido jugadores muy predispuestos a trabajar y mejorar. Me han recibido con los brazos abiertos y no puedo comentar otra cosa», aseguró.

«No me preocupa mucho, solo el partido de mañana. Lo demás me da un poco igual», comentó sobre si una victoria despejaría dudas. También habló de Brahim Díaz y cómo está: «Estoy muy feliz de tenerle con nosotros. En el Real Madrid ha demostrado sus capacidades y lo ha hecho en la Copa de África. Le veo bien, tiene una gran madurez y mentalidad. Está dispuesto a ayudar al equipo. Estoy muy contento de tener un jugador como él».

Por último, habló de sus ideas de fútbol: «Queremos ver un Madrid como el otro día. Quiero ver un equipo con el carácter y la mentalidad del otro día, eso no puede faltar y representa muy bien lo que es el Real Madrid. Esos son nuestros valores. Luego, vendrán las ideas futbolísticas».