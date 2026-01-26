Sergio Ramos llega a un preacuerdo con el Sevilla para comprar el club

Sergio Ramos ha llegado a un preacuerdo con el Sevilla para comprar el club de su vida. El histórico defensa, aún en activo, ha avanzado en las conversaciones con los dirigentes del equipo hispalense y ahora tendrá unos meses para estudiar las cuentas de la entidad y decidir si abonar finalmente los 400 millones de euros que habría ofrecido.

El ex jugador del Real Madrid y de la selección española, que recientemente dejó el Rayados de Monterrey y aún no ha comunicado su retirada del fútbol, va adelante en su alianza con Five Eleven para adquirir el equipo donde se formó, que atraviesa una crisis tremenda de resultados deportivos.

Ramos jugó en dos etapas distintas con el Sevilla, primero al subir desde la cantera de Nervión y casi dos décadas más tarde tras abandonar el PSG, aunque esa vez sólo estuvo una temporada (2023-24).

La oferta de unos 400 millones que Sergio Ramos comunicó de manera informal a algunos accionistas hace dos semanas ha convencido a las familias propietarias, con las que se abrirá un periodo de negociación exclusiva para analizar las cuentas, según adelantó la cadena Cope.

Sergio Ramos convence al Sevilla

Evidentemente, este dinero no sale exclusivamente del patrimonio de Ramos, que como decimos está unido al empresario argentino Martín Ink, CEO de Five Eleven, un holding futbolístico de capital estadounidense al que ha estado vinculado profesionalmente el técnico extremeño Antonio Cordón, actual director deportivo del Sevilla. Esta empresa es su principal socio para llevar a cabo esta operación.

Antes de su llegada al Sevilla el pasado verano, Cordón era uno de los pesos pesados de Five Eleven, un holding que ahora está compuesto, entre otros, por Andrés Tortarolo, fundador de Vanquish, empresa encargada de los derechos de imagen de futbolistas.

También forman parte de la empresa Nacho González y Marc Boixasa, que tuvieron experiencia anteriormente en el club andaluz, el Barcelona y en el City Group, o Carlos Jiménez y Gonzalo Novillo, que cuentan con pasado en el Betis. Ramos está bien rodeado y la noticia de la compra del Sevilla por parte del de Camas puede ser cuestión de meses.