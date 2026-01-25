El Real Madrid no deja de fabricar lejos de Valdebebas

El Real Madrid sigue fabricando lejos de la ciudad deportiva de Valdebebas. La cantera madridista sigue siendo la más representada en el fútbol europeo y los jugadores que salieron del club blanco en los últimos tiempos están, según el caso, emergiendo en sus nuevos destinos o aportando su experiencia en éstos. Promesas que ya son realidades como Nico Paz (21), jóvenes que destacan en Primera División como Víctor Muñoz (22) o Álvaro Rodríguez (21)… e incluso veteranos como Lucas Vázquez, un fijo en el Bayer Leverkusen a sus 34 años.

De estos tres jóvenes y de muchos más, el Real Madrid sigue manteniendo la mitad de sus derechos gracias a una fórmula que viene aplicando durante años y que le permite repescarlos por un precio asumible, como hizo con Fran García, o sacar tajada de futuras ventas. Desde el mercado de fichajes del verano de 2024, hay un grupo de nombres que salieron en busca de oportunidades y la están rompiendo.

Además de Nico Paz, quizá la máxima expresión del éxito de La Fábrica por sus ocho goles y seis asistencias en lo que va de su segunda temporada con el Como, hay otros siete jugadores que están reuniendo bastantes méritos para tomar el camino de regreso al Real Madrid.

Siguiendo con los del extranjero, Jacobo Ramón (21 años) se ha convertido en un pilar para Cesc Fábregas en el Como, donde ya ha jugado 20 partidos y marcado dos goles. Su caso es parecido al de Rafa Marín, al que el Real Madrid traspasó al Nápoles, cumplió con nota y se ganó el fichaje por el Villarreal, donde ahora es un fijo para Marcelino. Chema Andrés es el otro baluarte blanco, éste en Alemania y un centrocampista muy interesante de cara al futuro (20 encuentros este curso, un tanto y un pase de gol.

El Real Madrid triunfa en las ‘afueras’

De los que juegan en España, Víctor está siendo un cuchillo en Osasuna. El delantero marcó el pasado sábado el gol decisivo de los rojillos en Vallecas y ya cuatro y las mismas asistencias esta temporada. Álvaro Rodríguez también es un imprescindible en el Elche de Eder Sarabia (idénticos números a los de Muñoz). Mario Martín, 21 actuaciones a las órdenes de José Bordalás en el Getafe con cuatro dianas y una asistencia siendo centrocampista, o Yusi Enríquez en el Deportivo Alavés.

Incluso veteranos como Lucas Vázquez, intocable en el Leverkusen, o Jesús Vallejo, clave en el Albacete en Segunda División. Y, aunque no sea fabricado en Valdebebas, también cabe mencionar a Endrick en el Olympique de Lyon, donde se está ganando un futuro en blanco. El Real Madrid sonríe viendo triunfar a sus canteranos.

Álvaro Arbeloa habló casi desde su presentación que la cantera del Real Madrid es la mejor del mundo y eso, además de reflejarse en los éxitos del propio filial blanco, también se ve en los logros de los futbolistas que se lo curran en las ‘afueras’.