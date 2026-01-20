Nico Paz sigue llamando a la puerta del Real Madrid: doblete ante la Lazio

Nico Paz se reconcilió con el gol en la victoria por 0-3 del Como ante la Lazio. El futbolista hispano-argentino convirtió dos tantos en una plaza complicada como el Stadio Olimpico para liderar a los de Cesc Fàbregas hacia un triunfo que les asienta en puestos europeos en la Serie A. El canterano del Real Madrid, tras cuatro partidos sin marcar, se reencontró a lo grande con el gol ante un rival directo. En sólo 21 partidos en el campeonato italiano, Nico Paz ya ha igualado -con ocho tantos y seis asistencias- sus contribuciones de gol de la pasada campaña en 35 encuentros.

El partido ante la Lazio comenzó con buen pie para el Como. Baturina abrió el marcador con un tanto a los dos minutos de juego. Nico Paz amplió la ventaja en el ecuador de la primera mitad, cuando recogió un balón suelto en el área y fusiló la meta local con un disparo de zurda. El internacional argentino no estuvo tan acertado desde los 11 metros. Provedel detuvo su lanzamiento desde el punto de penalti, en lo que hubiera sido la sentencia antes del descanso. No tardó en enmendar su error. Tras el paso por vestuarios, Nico recibió una buena descarga de Baturina al borde del área. De primeras, en un golpeo que ya ha convertido en su seña de identidad, superó la estirada del meta de la Lazio para firmar su doblete.

Tras un inicio de campaña muy prometedor en el apartado goleador y asistente, Nico Paz había frenado su producción en los últimos meses. Ante la Lazio, lo hizo de la mejor manera posible. Ante un rival llamado a pelear con el Como por los puestos que dan acceso a las competiciones europeas, y a domicilio, el hispano-argentino volvió a dar muestras de su facilidad para el gol. Un apartado en el que ha dado un salto respecto a su primera temporada en el fútbol italiano. En 21 partidos de Serie A, ya se ha anotado ocho goles y seis asistencias; igualando los seis tantos y ocho pases de gol que firmó en 35 encuentros el pasado curso.

Nico Paz y un regreso inevitable

Unas cifras que sólo supera su compatriota Lautaro Martínez en el campeonato italiano. El delantero del Inter ha sumado 15 contribuciones de gol (11 tantos y cuatro asistencias) tras 21 jornadas disputadas. Con Nico Paz como referente, el equipo que dirige Cesc Fàbregas ocupa la sexta posición, la cuál da acceso a la Conference League, en la Serie A. Los puestos Champions, que marca la Roma en la cuarta plaza, se sitúan a sólo cinco puntos.

Además de la contribución del ’10’, otro canterano madridista se ha convertido en uno de los imprescindibles del Como. Un Jacobo Ramón que volvió a sumar 90 minutos ante la Lazio, contribuyendo a su novena portería a cero de la temporada como titular. Ambos siguen llamando a la puerta para regresar al Real Madrid, aunque la vuelta de Nico Paz comienza a plantearse como inevitable de cara al próximo verano.