Nico Paz brilla en Italia. Ante el Torino volvió a dar una exhibición marcando y siendo así el máximo goleador y asistente con cinco goles y cuatro asistencias. Números de crack que hacen que el Real Madrid valore seriamente su opción de recompra si sigue despuntando a este nivel por muchos clubes de Europa que traten de seducirle.

Hasta que llegue final de temporada no habrá decisión final y para Cesc Fábregas también existe la posibilidad de quedarse en el Como un año más. Un discurso que lanzó directamente al club blanco en rueda de prensa: «¿Los rumores sobre Nico Paz y el Real Madrid? Nada que decir. Es jugador del Como, estará con nosotros, luego dependerá de lo que decida el otro equipo. No descarto que Nico también esté aquí el año que viene», explicó.

Nico ha sido titular en trece de los catorce partidos que ha jugado su equipo esta temporada. Registro que le ha permitido la regularidad que necesitaba un talento como él para explotar: «Es ambicioso y puede hacer una gran carrera futbolística. ¿Por qué no puede hacerlo aquí en el Como? Nos ha ayudado a crecer y viceversa. Se nota. La felicidad de una persona se ve en sus ojos, y creo que se siente feliz y cómodo aquí ahora mismo», añadió Cesc en la previa del partido de Serie A en casa frente al Sassuolo.

El Como es actualmente sexto en la clasificación con 21 puntos, puesto de Conference y a seis puntos del liderato, la Roma. El objetivo de Nico Paz y los suyos es clasificarse para Europa la próxima temporada con un equipo joven moldeado por el ex jugador del FC Barcelona. Por ahora, Nico disfruta de su protagonismo en Italia y esperará al Real Madrid si finalmente hay oferta formal, algo que ya hemos visto con otros canteranos como Carvajal, Fran García y Álvaro Carreras.