Nico Paz y Jacobo Ramón brillan con el Como en Italia

Nico Paz y Jacobo Ramón brillaron en la goleada del Como (1-5) ante el Torino. Los canteranos del Real Madrid participaron con un tanto cada uno en la contundente victoria del combinado italiano a domicilio. El mediapunta volvió a reencontrarse con el gol tras cuatro partidos sin ver puerta, mientras que el defensor español se estrenó como goleador en el equipo que dirige Cesc Fàbregas. El Real Madrid sigue con atención la aventura en Italia de dos jugadores sobre los que mantiene el control de su futuro.

Nico Paz es el que lleva la delantera para regresar al conjunto merengue. El hispano-argentino vive su segunda temporada en el fútbol italiano, en la que ha dado continuidad al gran rendimiento que dio en su primera experiencia lejos de Valdebebas. A sus 21 años, se ha convertido en un fijo en la selección argentina y en la gran estrella de un Como que busca asaltar los puestos europeos esta campaña. En 12 partidos de Serie A, Nico Paz suma nueve contribuciones de gol (5 tantos y 4 asistencias); unos registros con los que pulverizaría los 6 goles y 9 asistencias que se anotó en 35 partidos ligueros el pasado año.

Nico Paz scores again for Como. Man, he’s unstoppable this season. pic.twitter.com/U7Dk6bxx4H — Dr Yash  (@YashRMFC) November 24, 2025

El fichaje de su compatriota Franco Mastantuono frenó su vuelta el pasado verano, pero ahora se sitúa en la ‘pole’ para convertirse en el primer refuerzo del Real Madrid para la próxima temporada. Un camino que quiere seguir Jacobo Ramón, con el espejo de su ex compañero de ‘La Fábrica’. Tras disputar cuatro partidos con el primer equipo la pasada temporada, anotando un gol ante el Mallorca, el central también jugó un encuentro en el Mundial de Clubes. Al igual que otros canteranos como Chema Andrés, Víctor Muñoz o Yusi Enríquez; Jacobo dejó atrás el Real Madrid Castilla este verano para comenzar su andadura en el fútbol profesional.

Por ahora, la experiencia del madrileño en el Como está siendo muy satisfactoria. Desde su llegada, Jacobo Ramón se ha convertido en el esquema de Cesc Fàbregas. El central ha brillado tanto en defensa de cuatro, la disposición más habitual en Valdebebas, como en un esquema con cinco defensores que potencia su buena salida de balón. Con sólo 20 años se ha mostrado como un central fiable, con el único borrón de su expulsión ante el Genoa. El canterano madridista ha disputado 11 de los 14 encuentros del Como en la presente temporada.

Jacobo Ramón como defensa revelación del Calcio. pic.twitter.com/NaiOus5HQ8 — Álvaro M-G (@AlvaroNCG) November 24, 2025

Chema Andrés y el ejemplo de Nico Paz

El éxito de la experiencia de Nico Paz al Como ha potenciado la salida de canteranos prometedores de ‘La Fábrica’ a ligas extranjeras. Chema Andrés ha sido otra de las perlas de Valdebebas que probó suerte en verano, en su caso, con su marcha al Stuttgart. El mediocampista optó por la ‘Formula Carvajal’ en su llegada al equipo de la Bundesliga. Chema cuenta con el ejemplo del ahora capitán del Real Madrid, que se fogueó en el Bayer Leverkusen antes de regresar al conjunto blanco en el año de La Décima.