El Inter quiere a Nico Paz y prepara una oferta millonaria al Real Madrid

El regreso de Nico Paz al Real Madrid parece una garantía de cara a la siguiente temporada. Los ocho millones de su cláusula de recompra son una de las mayores gangas del mercado. Con muchos meses por delante nada se puede dar por seguro en el fútbol de élite, pero el jugador del Como lo tiene todo para ser el primer fichaje del Real Madrid para la 2026/27. El rendimiento del hispanoargentino no está pasando recibido, y uno de los grandes de la Serie A le sigue la pista. El Inter de Milán estaría dispuesto a presentar una oferta millonaria que haga dudar al conjunto merengue.

Desde Argentina apuntan a una propuesta de 58 millones de euros para hacerse con los servicios de Nico Paz. Su inicio de temporada, sumado al rendimiento que dio en su primera campaña con el Como, no dejan lugar a dudas. El talentoso jugador zurdo ha participado en ocho de los nueve goles de su equipo en siete jornadas de la Serie A. Habitual ya con Scaloni en la selección absoluta de Argentina, el interés del Inter también tiene que ver con el país sudamericano. El pasado mes de marzo, Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurri, y Pablo Paz, padre del jugador, fueron vistos cenando juntos en Milán.

La vuelta de Nico Paz al Real Madrid estaba prevista para esta temporada, pero el fichaje de Franco Mastantuono cambió los planes en Concha Espina. La llegada de su compatriota, sumada a la continuidad de otros jugadores como Rodrygo y Vinicius, retrasó el regreso del jugador de 21 años al equipo en el que brilló como canterano. Xabi Alonso también habló sobre Nico Paz en la previa del encuentro ante la Juventus. «Está dando pasos de gigante. Tiene un futuro brillante», respondió el técnico merengue a una pregunta sobre el jugador nacido en Tenerife.

Una oferta que podría alterar el plan con Nico Paz

El medio argentino TyC Sports apunta que únicamente una oferta descabellada de otro club podría alterar los planes del Real Madrid con Nico Paz. Es ahí donde surge el nombre del Inter como principal candidato, aunque en este supuesto no faltarían ofertas superiores de parte de otros clubes; especialmente de la Premier League.

Carlalberto Ludi, director deportivo del Como, habló sobre el futuro del jugador y de lo que él haría si se ‘vistiera’ de directivo blanco. «Si yo fuera el Real Madrid, mientras tenga derecho a recompra, consideraría ejercerlo», comentó la pasada semana. Ludi tampoco descartó que llegaran ofertas por Nico Paz en el mercado invernal. «Cómo se resolverá esto? No lo sé, pero los contratos están firmados. A menos que llegue una oferta increíble de un tercer equipo en enero, pero ese es el mercado», aclaró.