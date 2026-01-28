Así está la clasificación de la Champions League: última hora y resultados en tiempo real

La fase liga de la Champions League vive su última jornada con 18 partidos a la vez, entre ellos el de cinco españoles, con emoción al máximo al disputarse todos los encuentros a la vez. En OKDIARIO puedes seguir en directo, a tiempo real, minuto a minuto, los cambios en la clasificación de la Champions League en la última jornada de la fase liga.

Clasificación de la Champions en directo

La clasificación de esta última jornada de la fase liga de la Champions (es la octava jornada) irá cambiando con cada gol, por lo que podrán ver todos los cambios al momento. Cabe recordar que los ocho primeros clasificados pasan a octavos de forma directa, del 9º al 24º pasan a la siguiente ronda (los playoffs) y del 25º al 36º quedan eliminados ya de esta Champions League.

Resultados de la última jornada de la fase liga de la Champions en directo

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal son los equipos españoles que disputan esta última jornada de la fase liga de la Champions League. El objetivo es diferente para ellos. Real Madrid, Barcelona y Atlético buscan entrar en el top 8, es decir, estar entre los ocho primeros clasificados. Eso da un beneficio: clasificarse directos a octavos y evitar así la ronda de playoffs, que disputarán los que quedan entre la novena y vigesimocuarta posición. Así, el Real Madrid se mide al Benfica en Lisboa, el Barcelona recibe al Copenhague en el Camp Nou y el Atlético de Madrid juega en el Metropolitano ante el Bodo Glimt.

Por su parte, el Athletic Club recibe en San Mamés al Sporting de Portugal teniendo en juego la clasificación para esos playoffs de la Champions. Si ganan, estarán en la siguiente ronda. El que ya está eliminado y no tiene opción alguna en esta jornada es el Villarreal, que se mide al Bayer Leverkusen en Alemania.