Apuñalan con un destornillador a dos aficionados del Chelsea en Nápoles: «Fue aterrador…»

Chelsea y Nápoles se miden en la noche de este miércoles en la última jornada de la Fase Liga de la Champions League y un percance violento entre hinchas de ambos conjuntos ha salpicado la previa del partido. Dos aficionados del equipo inglés han sido apuñalados en la ciudad italiana, aunque por suerte sus vidas no corren peligro.

El Chelsea, en un comunicado oficial, ha señalado estar al tanto de un altercado ocurrido el pasado martes por la noche en Nápoles y confirmó que los dos aficionados están siendo tratados en un hospital y que han sufrido heridas por las que su vida no corre peligro.

Según el diario británico The Sun, los dos hinchas del Chelsea sufrieron el ataque cuando estaban camino de un bar en la ciudad italiana y fueron perseguidos por más de una veintena de aficionados del equipo rival.

«El club le gustaría recordar a sus aficionados que extremen la precaución durante su estancia en la ciudad y que revisen los consejos que hemos compartido antes de este partido», añadió el Chelsea en su comunicado oficial sobre estos hechos.

Más de 2000 aficionados del Chelsea tienen entrada para el partido que se disputará este miércoles en el Diego Armando Maradona. Para evitar problemas se ha aconsejado a los ingleses que no caminen solos por la ciudad y que no vistan signos que les identifiquen como seguidores del Chelsea.

Los hinchas del Chelsea fueron apuñalados con un destornillador

The Telegraph señala que el apuñalamiento se realizó con un destornillador y explica que la pareja que sufrió el ataque formaba parte de un grupo de siete aficionados del Chelsea y estaban situados muy cerca del puerto de Nápoles. Uno de ellos fue apuñalado en su pierna y al segundo le atravesaron el abrigo cuando intentaban huir.

«Un grupo de siete que acabábamos de comer pizza en un restaurante fuimos al pub Kitebeer y tomamos dos copas. Ninguno vestía los colores del Chelsea, ni azul, ni cantábamos ninguna canción. Decidimos ir a otro pub donde había otros amigos a unos 10 minutos a pie. Todo estaba muy animado, no hablábamos ruidosamente ni de Chelsea. Por desgracia, giramos por una calle lateral camino del pub y había un grupo de unos 30 ultras. No llevaban la camiseta del Napoli y casi la mitad llevaban la cara cubierta. Enseguida empezaron a gritar: ‘¿De dónde sois?», relata uno de los aficionados ingleses apuñalados.

«Los chicos del frente empezaron a correr y, por desgracia, agarraron a Marcus del hombro y empezaron a hablarle. No creía que pasara nada y, de repente, lo apuñalaron en la pierna. Fue con un destornillador, no con un cuchillo, pero obviamente le causó mucho dolor. A otro de nuestros compañeros le cortaron el abrigo. Fue aterrador y empiezas a pensar lo peor: que todos van a acabar apuñalados», añaden estos hinchas después de sufrir un episodio en el que pasaron mucho miedo.