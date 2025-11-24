Fundó una de las pizzerías más famosas de España y tiene menos dinero del que piensas: «Estamos tiesos»

Grosso Napoletano es una de las pizzerías con más éxito de España y sus fundadores han concedido una entrevista en la que han desvelado todos los secretos que hay detrás de este negocio. También han puesto sobre la mesa el tema de la rentabilidad en la hostelería, la inversión realizada en este proyecto y los ingresos que ha generado en estos últimos años, en los que han abierto hasta 50 locales en toda España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre una de las pizzerías más famosas de España.

Hugo Rodríguez y Jorge Blas, los fundadores y dueños de Grosso Napoletano, han concedido una entrevista al canal de YouTube ac2alitypodcast en la que han hecho un repaso a toda su trayectoria en una de las pizzerías más famosas de España. Desde su primer local, que abrieron en la calle Hermosilla de Madrid junto al Corte Inglés de Goya, hasta facturar 50 millones al año en los 50 establecimientos que han abierto en todos los puntos de España.

«Fue un reto porque la gente no conocía qué era la pizza napolitana. No entendía muchas veces cómo era. Encontramos ese nicho y estuvimos donde tenías que estar en el momento adecuado», comienzan diciendo durante la entrevista en la que dejan clara su premisa desde el principio. «Queríamos hacer auténtica pizza napolitana. Nuestro objetivo era crear una categoría nueva dentro de un mercado muy saturado. Sólo conocíamos marcas industriales», confiesan.

Los dueños de una de las pizzerías más famosas de España también confiesan que «tuvimos suerte de que desde el primer día nuestra primera pizzería empezó a funcionar». «Teníamos unas dudas tremendas y nos tiramos a la piscina. Fue una de las claves para diseñar el modelo. En el plan de negocio de 2016 teníamos claro que queríamos hacer una casa de pizza tradicional. Nuestra referencia eran grandes cadenas de pizza en Inglaterra», cuentan.

Grosso Napoletano, una de las pizzerías más famosas de España

Lógicamente, y como está de moda en estas entrevistas, Hugo Rodríguez y Jorge Blas también tocaron el tema de la rentabilidad económica del Grosso Napoletano. Esta pizzería cuenta con 50 establecimientos repartidos en toda España, da trabajo a más de 700 personas y el año pasado facturó 50 millones de euros.

«En la hostelería italiana no hay más margen que en el resto de la hostelería», dicen sobre el falso mito que dice que a los productos italianos se les saca más margen porque el coste de la materia prima es menor. «Importamos el producto de Italia dos veces por semana. Tenemos los márgenes muy ajustados», cuentan. «No hay muchos márgenes, pero sí que puede llegar a ser un buen negocio», dicen.

«Estamos en torno al 15% de margen neto, que es lo que nos marcamos. Desde el principio hemos tenido claro que queríamos sacrificar margen por calidad», afirman y desvelan que «este año vamos a estar en torno a dos millones y medio de pizzas y tres vendidas en un año». Esto quiere decir que venden aproximadamente «200.000 pizzas al mes».

La periodista de ac2alitypodcast también hace una pregunta comprometida a los fundadores de una de las pizzerías más famosas de España. «¿Tiene alguno de vosotros más de 600.000 euros en la cuenta?», cuestiona a los dos socios. «Ves mi cuenta y te echas a llorar», afirma uno de ellos.

«Es muy sencillo, ¿cómo hemos abierto 50 locales? Reinvirtiendo absolutamente cada euro que entra en la compañía. A día de hoy no hemos repartido ni un solo dividendo. Estamos tiesos», confiesan. «Nosotros decidimos en su momento, porque cada uno es libre de decidir, arriesgar, y hemos seguido arriesgando y arriesgando y a día de hoy seguimos arriesgando», afirman a la vez que sentencian: «La pasta, efectivamente, está en pizzas, en harina».