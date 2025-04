Adiós confirmado a esta famosa cadena de pizzerías: se va a la bancarrota

El panorama no deja lugar a dudas: abrir una pizzería en Estados Unidos se ha convertido en una auténtica batalla de supervivencia. En un país que adora la pizza, parece que ya no hay sitio para todos. A pesar del tamaño colosal del mercado, los márgenes se han reducido tanto que muchas cadenas de pizzerías están cayendo una tras otra. Ahora, en 2025, le ha llegado el turno a una que muchos consideraban mítica por su ambiente rockero y su historia familiar: Zeppe’s Tavern.

La crisis no es nueva, pero sí se ha agudizado en los últimos años. La inflación, los costes laborales disparados, el encarecimiento de los alimentos y un cliente cada vez más selectivo han puesto a prueba incluso a las marcas más consolidadas. California Pizza Kitchen, Chuck E. Cheese y Oath Pizza ya vivieron su particular vía crucis entre 2020 y 2024. Pero el último nombre en sumarse a esta lista de negocios que cierran en Estados Unidos ha dolido especialmente entre los amantes de la pizza con esencia musical. Zeppe’s Tavern, la cadena de pizzerías nacida del sueño de un fanático de Led Zeppelin, ha presentado su solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11. ¿El objetivo? Intentar una reestructuración a contrarreloj antes de que el cierre sea definitivo. Aunque aún queda una puerta abierta para su rescate, los datos no son nada alentadores: activos por valor de apenas 50.000 dólares frente a unas deudas que podrían rozar el millón. Y lo más duro es que no están solos.

Adiós confirmado a esta famosa cadena de pizzerías

Zeppe’s Tavern no era una pizzería más. Era un concepto. Fundada en 1986 por Joe Ciresi, un apasionado del rock clásico, esta cadena consiguió fusionar dos pasiones muy estadounidenses: la música y la buena comida. En sus locales se respiraba ambiente de concierto, con pantallas mostrando vídeos musicales, decoración inspirada en grandes bandas y eventos en directo que convertían una cena cualquiera en una experiencia.

Comenzó como Zeppe’s Pizzeria, pero con el tiempo evolucionó hacia formatos más completos: Zeppe’s Tavern y Zeppe’s Bistro, donde, además de pizza, ofrecían hamburguesas, sándwiches, alitas, cócteles y platos pensados para compartir. A día de hoy, cuenta con locales en Ohio (Newbury, Bedford Heights, Naples…) y uno en Florida, pero la bancarrota podría poner fin a esta pequeña cadena con alma de bar de carretera.

¿Qué significa la bancarrota Capítulo 11?

En Estados Unidos, el Capítulo 11 de la ley de bancarrotas no implica necesariamente el cierre total de un negocio. Se trata de una figura legal que permite a las empresas reorganizar sus finanzas mientras continúan operando. Zeppe’s Tavern ha optado por el Subcapítulo V, una vía más ágil y específica para pequeñas empresas con deudas significativas, como es su caso.

Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés), este proceso brinda al deudor un margen de tiempo para renegociar con acreedores, frenar embargos y replantear su modelo operativo. Sin embargo, no garantiza el éxito. Si no logran convencer al tribunal de que podrán pagar sus futuras obligaciones, incluyendo impuestos y nóminas, el cierre será inevitable.

Un mercado saturado y en crisis

Los datos son contundentes: en 2024 había más de 74.000 pizzerías activas en Estados Unidos, con un volumen de mercado que rondaba los 50.100 millones de dólares. Pero detrás de estas cifras espectaculares se esconde una realidad preocupante: la competencia es tan feroz que la rentabilidad está cayendo en picado.

El incremento de los costes laborales y del precio de los alimentos (un 31% y un 29% respectivamente desde 2019) ha hecho que los precios de los menús suban hasta un 27,2%. Eso ha generado una reacción lógica entre los consumidores: se cena fuera menos, y cuando se hace, se elige cuidadosamente. El resultado es una caída en la frecuencia de visitas a restaurantes, que afecta de lleno a cadenas como Zeppe’s.

Incluso los grandes están sufriendo

Si Zeppe’s, con sus 13 locales y su propuesta diferenciadora, está al borde del abismo, ¿qué pasa con los gigantes del sector? Pues tampoco lo están teniendo fácil. Pizza Hut, a través de su franquicia EYM Pizza LP, se declaró en bancarrota en 2024 y tuvo que subastar 77 restaurantes. Además, otros 50 cerraron al no encontrar comprador.

Domino’s Pizza tampoco escapa a esta crisis. Su mayor franquiciado internacional cerrará 205 locales este año, la mayoría en Japón, para ahorrar costes y redirigir su modelo de negocio. En paralelo, People First Pizza Inc., otra franquicia de Domino’s, también ha solicitado protección bajo el Capítulo 11. Aunque quieren seguir operando, las deudas superan el medio millón de dólares.

El futuro de Zeppe’s Tavern: ¿una última oportunidad?

Lo más duro para los fans de Zeppe’s es que aún no hay una respuesta definitiva. Su nombre ya aparece en la lista de negocios que se han acogido a la ley de bancarrotas, pero eso no significa que esté todo perdido. A través del Subcapítulo V, aún podrían renegociar con sus acreedores, reestructurar su modelo y sobrevivir a esta tormenta perfecta.

Pero no será fácil. Si no logran presentar un plan sólido que convenza al tribunal y a los acreedores, podrían unirse al cementerio de pizzerías que no superaron la crisis post-pandemia. Sería el fin de una era para quienes crecieron con sus pizzas, sus paredes llenas de vinilos y ese espíritu de bar americano con guitarras eléctricas sonando de fondo.