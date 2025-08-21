Rocío Carrasco cuenta toda la verdad sobre su separación de Fidel Albiac: «Estoy…»

Rocío Carrasco y Fidel Albiac empezaron a escribir su polémica historia de amor en 1999, aunque se casaron hace tan sólo unos años. La heredera de Rocío Jurado asegura que está más enamorada que nunca y anunció que iba a celebrar otra boda con su marido para que todo el mundo supiese lo unidos que estaban. No obstante, ahora tienen que separarse durante unos meses porque Rociíto ha aceptado la propuesta de TVE para participar en el nuevo reality de la cadena, un concurso llamado Hasta el fin del mundo que tiene un espíritu parecido a Pekín Express. Tal y como ha comprobado OKDIARIO, Carrasco participará con su amiga Anabel Dueñas, quien es conocida por el gran público gracias al papel que interpreta en el musical La Más Grande.

Las cámaras de la agencia Gtres se han encontrado con Rocío en el aeropuerto de Madrid antes de coger el avión que le mantendrá alejada de España durante una temporada. «Estoy muy agradecida por darme la oportunidad de vivir esta experiencia, que me parece una experiencia maravillosa. Con mejor compañía no podía ir. Espero vivirla y pasármelo bien», comentó con total naturalidad, intentando evadir las cuestiones sobre su marido, Fidel Albiac. Sin embargo, los reporteros no dejaron pasar la oportunidad y le preguntaron directamente por la separación a la que se enfrentan. Rociíto, sin dar demasiada importancia al asunto, ha explicado: «Nos tenemos que repartir los quehaceres, los trabajos y las cosas, o sea, él está ocupado».

La separación de Rociíto y Fidel Albiac

La hija de Rocío Jurado reconoce que Fidel Albiac le echará mucho de menos mientras está concursando en el programa de TVE, pero siente que no podía rechazar la oferta porque es un proyecto que le ha devuelto la ilusión por la pequeña pantalla. «Yo sé que lo llevará pichi-pichá, está claro, pero bueno, él sabe que es una cosa buena para mí y que me apetecía mucho, y todo lo que sea bueno para mí él lo apoya», ha comentado al respecto.

No podemos olvidar que Carrasco ha estado un tiempo lejos del mundo del espectáculo porque en Telecinco le cerraron las puertas. En su momento protagonizó un documental, llamado Rocío, contar la verdad para seguir viva, que generó un auténtico escándalo y acabó con muchos puestos de trabajo dentro de Mediaset. Después de emitirse esta serie, muchos de sus amigos abandonaron el grupo, como por ejemplo Alba Carrillo, Isabel Rábago o Kiko Hernández.

Así es ‘Hasta el fin del mundo’

Hasta el fin del mundo se presenta como una de las grandes apuestas de TVE en el terreno de los realities y, como decimos, Rocío Carrasco es una de las protagonistas. Nosotros sabemos que los 12 famosos participantes recorrerán 16.000 kilómetros a lo largo de América Latina, enfrentándose a todo tipo de retos con recursos muy limitados.

A diferencia de otros programas donde cada semana se produce una expulsión, aquí la mecánica cambia radicalmente: todos los concursantes tendrán que llegar a la meta final, lo que significa que ninguno podrá abandonar la aventura de forma anticipada salvo por causas de fuerza mayor, un factor que multiplica la tensión y la resistencia mental de los participantes. ¿Dará alguna sorpresa Fidel a su mujer para darle ánimos?

Habrá que esperar para responder a la pregunta anterior porque en este nuevo formato, el esfuerzo físico y emocional se convierte en el principal motor del programa, ya que cada tramo del recorrido exigirá a los concursantes agudizar el ingenio, convivir en condiciones precarias y aprender a sobrevivir con presupuestos muy reducidos. Esto obligará a los famosos a enfrentarse a pruebas organizadas por la producción y a situaciones imprevistas en su camino, como depender de la ayuda de los habitantes locales o soportar las inclemencias del clima.

El nuevo reto de Rocío Carrasco

Para Rocío Carrasco, acostumbrada a estar en el foco mediático por su vida personal y profesional, esta experiencia supondrá un reto de superación distinto, donde la resistencia y la capacidad de adaptación marcarán la diferencia. Además, el hecho de convivir varios meses lejos de casa, sin posibilidad de regresar hasta completar el recorrido, añade un componente emocional que pondrá a prueba sus relaciones y su fortaleza personal.

La decisión de sumarse a Hasta el fin del mundo llega en un momento clave para la trayectoria televisiva de Rocío Carrasco, después de la cancelación de La familia de la tele el pasado mes de junio tras sólo unas semanas en emisión. Lejos de rendirse, ha aceptado el desafío de un reality que promete ser uno de los más exigentes de los últimos años en la televisión española, y que ha arrancado el 18 de agosto con la partida del grupo desde Madrid rumbo a Costa Rica, país donde arranca la aventura. Allí, Rocío y sus compañeros comenzarán a recorrer miles de kilómetros en condiciones extremas, sin comodidades, lejos de sus seres queridos y con la incertidumbre de hasta qué punto podrán resistir. Para la colaboradora, esta es una oportunidad para enmendar sus errores del pasado.