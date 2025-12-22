Dani Alves compra un club en Portugal y se ‘ficha’ a sí mismo para volver a jugar tras su forzosa retirada

Dani Alves es noticia de nuevo, y esta vez no tiene nada que ver con los juzgados ni por su faceta como predicador evangelista, sino que está relacionado con el fútbol. Y es que el brasileño está a punto de comprar un club en Portugal, concretamente el São João de Ver, que milita en la tercera división lusa. El carioca, junto a un grupo de inversores, se haría con la propiedad de este equipo, en el que incluso podría volver a jugar.

Y es que Dani Alves se retiró de manera forzosa en enero de 2023 cuando fue acusado de agresión sexual y juzgado en nuestro país. Tras la sentencia absolutoria del pasado mes de marzo por parte de los tribunales, el brasileño quiere despedirse del fútbol en activo y lo quiere hacer sobre el terreno de juego, de ahí que valore ficharse para su club y jugar seis meses en la tercera categoría portuguesa.

La información, adelantada por ESPN Brasil, asegura que Dani Alves está decidido a volver al fútbol a sus 42 años y lo quiere hacer con el que va a ser sun nuevo club. Un Dani Alves que recientemente fue padre con Joana Sanz, que dio a luz a su bebé el pasado mes de octubre. El brasileño está recuperando la felicidad tras estar en la cárcel debido a esa denuncia por violación.

La nueva vida de Dani Alves

Desde que fue absuelto, el ex jugador del Barcelona o del Sevilla ha cambiado radicalmente de vida y se dedica entre otras cosas a predicar de la iglesia evangélica. Dani Alves, que pasó cerca de dos años en la cárcel por la presunta violación a una joven en una discoteca de la Ciudad Condal, se ha refugiado en la fe tras ser absuelto por aquella agresión sexual. «Lo que Dios promete es lo que Dios cumple», ha señalado en un discurso en iglesia de Gerona, diciendo además que él hizo «un pacto con Dios».