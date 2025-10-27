Dani Alves se hace predicador evangelista tras su absolución por la presunta violación a una joven

Dani Alves ha dado un giro radical a su vida y se ha metido a predicar de la iglesia evangélica. El que fuera jugador del Barcelona, que pasó cerca de dos años en la cárcel por la presunta violación a una joven en una discoteca de la ciudad, se ha refugiado en la fe tras ser absuelto por aquella agresión sexual. «Lo que Dios promete es lo que Dios cumple», ha señalado en un discurso en iglesia de Gerona, diciendo además que él hizo «un pacto con Dios».

El ex jugador brasileño pasó más de un año en prisión, tras ser condenado en un primer momento a cuatro años y medio de cárcel. Sin embargo, la condena fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La absolución se produjo en marzo de 2025, cuando ya llevaba un año en libertad provisional, a la espera de que el recurso prosperara.

Ahora, ha reaparecido en una iglesia evangelista de Gerona, convertido en predicador. Entre cánticos de «¡Cristo! ¡Cristo!», Alves agarra el micrófono y comienza a dirigirse al resto de fieles. «¡Hay que tener fe! ¡Hay que tener fe, hermanos míos! Yo soy la prueba de eso, porque, aquí Dios nos promete y es lo que cumple», señala.

También revela lo que le solicitó a Dios. «Yo dije: ‘Señor, yo hago un pacto contigo. Yo te voy a servir, pero tú cuida de mi casa. Tú toca los corazones’», añade. En medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. En el peor momento de mi vida, uno de los mensajeros me llevó a la Iglesia y hoy yo estoy de camino.